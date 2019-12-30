Экономика
РИАМОМинимальный размер оплаты труда вырос в России
Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
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Футбол
Кардозу может покинуть «Динамо»
Кардозу перешел в «Динамо» из «Тонделы» летом 2018 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел 23 матча, в которых забил четыре гола.
Космос
Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
Шоу-бизнес
У актёра Евгения Пронина на Новый год родился ребёнок
Для семьи актёра теперь в буквальном смысле с новым годом начинается и новая жизнь.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Во время совместного отдыха с возлюбленной на горнолыжном курорте артист повредил руку.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Футбол
Игрок Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов»
Напомним, Сигурдссон перешел в «Ростов» в начале 2018 года, до этого он играл в английском клубе «Фулхэм».
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Здоровье
Врачи назвали общие симптомы, свойственные почти всем типам рака
Еще одним симптомом является резкая и внезапная потеря веса. Особенно это опасно, когда рацион человека не менялся.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Футбол
Медведев: «Если „Зенит“ станет чемпионом, Семак продолжит свою работу»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предположил, что клуб из Санкт-Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком в случае, если команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/20.
Армия и оружие
Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW
Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Происшествия
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.