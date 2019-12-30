Экономика

РИАМОРИАМОМинимальный размер оплаты труда вырос в России

Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
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Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей

Эхо Москвы10:18

В России повысили зарплаты

Lenta.ruвчера в 16:07

Минимальный размер оплаты труда вырос в России

РИАМОвчера в 16:30

МРОТ в России увеличится на 7,5% с нового года

РЕН ТВвчера в 16:27

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАССвчера в 16:08

С января МРОТ повысят на 7,5%, маткапитал - на 3,8%

Интерфакс02:42

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUMвчера в 16:00
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Футбол

Кардозу может покинуть «Динамо»

Кардозу перешел в «Динамо» из «Тонделы» летом 2018 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел 23 матча, в которых забил четыре гола.
ФАН вчера в 07:20
Космос

Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
ТАСС вчера в 16:14
Шоу-бизнес

У актёра Евгения Пронина на Новый год родился ребёнок

Для семьи актёра теперь в буквальном смысле с новым годом начинается и новая жизнь.
Суть событий 07:39
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 04:04
Политика

Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
ТАСС 15:29
Шоу-бизнес

Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой

Во время совместного отдыха с возлюбленной на горнолыжном курорте артист повредил руку.
Пятый канал 15:28
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Общество

Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

РИА Новости 12:32
Футбол

Игрок Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов»

Напомним, Сигурдссон перешел в «Ростов» в начале 2018 года, до этого он играл в английском клубе «Фулхэм».
Rostov gazeta вчера в 07:56
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Интерфакс 12:08
Политика

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

Lenta.ru 16:31
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
РИА Новости 10:25
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Piter.tv 30.12.19 в 03:58
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 30.12.19 в 09:57
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости 17:44
Здоровье

Врачи назвали общие симптомы, свойственные почти всем типам рака

Еще одним симптомом является резкая и внезапная потеря веса. Особенно это опасно, когда рацион человека не менялся.
Волгоградская правда 30.12.19 в 21:02
Общество

Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке

Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Коммерсантъ 08:49
Энергетика

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 10:02
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Наука

Длительность сна связана с легочным фиброзом

HotGeo 08:55
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском 13:19
Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:49
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Футбол

Медведев: «Если „Зенит“ станет чемпионом, Семак продолжит свою работу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предположил, что клуб из Санкт-Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком в случае, если команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/20.
Sport24.ru 15:46
Спорт

Большунов выиграл этап «Тур де Ски», Устюгов – стал вторым

REGNUM 08:11
Армия и оружие

Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW

Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Военное обозрение 14:18
Происшествия

Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь

В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Lenta.ru 18:08
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