Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме

В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
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В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».
RT на русскомвчера в 11:50

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В Госдуме заявили о невостребованности многих профессий в будущем

Известиявчера в 22:13

В ГД оценили перспективы развития массовой безработицы из-за роботизации

Газета.Ruвчера в 12:03

В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме

РИА Новостивчера в 16:22

В Госдуме предложили людям не бояться конкуренции с роботами, а учиться

Красная веснавчера в 12:56

В Госдуме прокомментировали «угрозу» массовой безработицы из-за роботизации

Московский Комсомолецвчера в 12:31

В Госдуме предсказали исчезновение некоторых профессий

Телеканал 360°вчера в 20:47

В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации

RT на русскомвчера в 11:50
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Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Происшествия

В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

РИА Новости 00:08
Культура

Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг

Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.
Игромания.ру 13 января в 10:23
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Политика

Путин оценил обещание Меркель помочь достроить «Северный поток-2»

Проблемы вокруг «Северного потока – 2», возникшие после введения в декабре прошлого года американских санкций, стали, напомним, одной из тем прошедших 11 января в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Свободная Пресса 13 января в 00:12
Футбол

Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско

Жена наставника «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала возможность брака с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
Матч ТВ 00:25
Экономика

Минпромторг предложил снизить долю отечественных лекарств на рынке

Минпромторг РФ предлагает снизить долю отечественных лекарств на российским рынке.
URA.Ru вчера в 22:02
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
RT на русском вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке

В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Москва 24 13 января в 11:15
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
РЕН ТВ вчера в 02:32
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК вчера в 07:45
Футбол

Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США

По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
ODDS.ru 13 января в 10:25
Общество

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
РБК вчера в 16:00
Космос

Что-то пошло не так: почему не сбылся прогноз о колонизации Марса

НТВ 13 января в 08:45
Футбол

В. Березуцкий: «Слуцкий предлагал работу в „Рубине“»

Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий не исключил, что может стать помощником Леонида Слуцкого в «Рубине».У меня сейчас половина вещей в Нидерландах, половина в России.
Soccer.ru 00:23
Баскетбол

ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги

Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Аргументы и Факты вчера в 15:50
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru вчера в 15:42
Общество

Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 23:58
Футбол

Новым главным тренером «Барселоны» стал Кике Сетьен

Pravda.Ru вчера в 01:41
Политика

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.
ТК Звезда 13 января в 12:06
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
REGNUM вчера в 11:00
Политика

Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Известия 13 января в 23:16
Экономика

В России может появиться налог на пенсионные накопления

В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.
Kaluga-poisk.ru вчера в 02:56
Гаджеты

Составлен рейтинг самых прочных смартфонов 2019 года

Известный «мучитель» смартфонов, блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) опубликовал на своём YouTube-канале JerryRigEverything видео, в котором рассказал, какие же устройства оказались самыми прочными в 2019 году.
Ferra вчера в 10:40
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
iReactor вчера в 22:35
Общество

Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Известия вчера в 18:23
Авто

Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов

Какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander вы найдете тут.
За рулем вчера в 22:00
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