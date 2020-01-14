Общество
РИА НовостиВ России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме
В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
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с чего всё началось
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».RT на русскомвчера в 11:50
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В Госдуме прокомментировали «угрозу» массовой безработицы из-за роботизации
Московский Комсомолецвчера в 12:31
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