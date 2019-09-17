с чего всё началось

Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения.

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства

Армия и оружие Шойгу назвал главную угрозу для России Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.

Происшествия На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.

Происшествия Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019» Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.

Политика Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.

Армия и оружие Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Политика Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Армия и оружие Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы страны закончили подготовку к возможной операции в Сирии на турецкой границе, сообщает ТАСС.

Автоспорт Франц Тост: Пьер выступил фантастически Пьер выступил фантастически, сегодня он был полностью доволен машиной и выбранной стратегией.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Украина отменила участие в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Футбол Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

Футбол «Ливерпуль» переписал историю Премьер-лиги В шестом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси» со счётом 2:1. Мерсисайдцы стали первой командой в истории АПЛ, которой удалось выиграть шесть стартовых игр чемпионата в двух сезонах подряд.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Гуаидо направит свою делегацию на Генассамблею ООН Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который ранее объявил себя президентом страны, направит представителей на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

Политика На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Шоу-бизнес Пышнотелая внучка Михаила Боярского изнуряла себя диетами В ход шло буквально все, что только могла придумать Боярская, в том числе и изнуряющие организм и психику диеты.

Политика Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения.

Авто Volkswagen готовит к дебюту новый купе-кроссовер Tylcon Судя по опубликованным снимкам новый купеобразный кроссовер будет выполнен в стилистике прототипа SUV Coupe, показанного в этом году.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Армия и оружие Минобороны ответило на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, что у американских Военно-воздушных сил есть план прорыва калининградской системы ПВО.