Здоровье
RT на русскомВ России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
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Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения.
— Вероника Скворцова, российский политикLenta.ru 11:19
с чего всё началось
Минздрав России готовит проект лекарственного обеспечение, по которому граждане, нуждающиеся в длительном лечении, смогут получать жизненно необходимые лекарства бесплатно или с большой скидкой, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова «Российской газете».Коммерсантъ10:41
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Минздрав готовит реформу для обеспечения всех нуждающихся бесплатными лекарствами
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