Здоровье
RT на русскомВ России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
Читать в источнике
Оценить494
Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения.
— Вероника Скворцова, российский политикLenta.ru 11:19
с чего всё началось
Минздрав России готовит проект лекарственного обеспечение, по которому граждане, нуждающиеся в длительном лечении, смогут получать жизненно необходимые лекарства бесплатно или с большой скидкой, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова «Российской газете».Коммерсантъ10:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Наука
Из березовой фанеры создали микрофлюидный чип
МедиаПоток 06:16
Политика
Трамп задумался о публикации стенограммы разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность публикации содержания его разговора в июле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру 13:46
Футбол
Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ
RT на русском 13:59
Музыка
Концерт Evanescence в Воронеже перенесли из-за аварии
Концерт, который должен был состояться в Event-Hall сити-парка «Град» вечером в воскресенье, 22 сентября, пройдет в то же время в понедельник, 23 сентября, сообщили организаторы шоу.
Обозреватель Врн 06:14
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Культура
Как бы выглядели американские супергерои на советских агитационных плакатах
Playboyrussia.com 06:49
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг.
РБК 10:57
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и вышел на первое место в КХЛ
Metaratings 12:50
Происшествия
На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими
Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.
REGNUM 11:51
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда 19 сентября в 18:00
Футбол
«Фиорентина» упустила победу в матче с «Аталантой»
В четвертом туре чемпионата Италии Аталанта дома спаслась в матче с Фиорентиной 2:2.
Советский спорт 14:09
Футбол
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 11:00
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29
Происшествия
Российский боксер погиб в Таиланде
В Таиланде скончался российский боксер Алексей Заболотских. Об этом сообщает pattayaone.news.
BFM.ru 09:53
Политика
Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru 11:44
Единоборства
Тони Фергюсон сделал обращение к UFC и Хабибу Нурмагомедову
По словам президента UFC, Дана Уайта, в карде мероприятие будет три титульных поединка, но вероятность того, что еще одним чемпионским противостоянием турнира UFC 245 станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, минимальна.
FightTime.ru 09:05
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 20 сентября в 11:33
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold проверили на прочность
Новая версия устройства уже поступила в продажу и сразу же оказалась в руках популярного блогера, который проверил новинку на стойкость и прочность.
Дни24 вчера в 00:19
Теннис
Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге
Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.
РИА Новости 11:03
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
РИА Новости 10:03
Экономика
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%
С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 20 сентября в 07:38
Спорт
WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Политика
Британия пообещала больше санкций после выхода из ЕС
Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что страна после выхода из ЕС будет вводить санкции против тех, кто преследует журналистов и политических активистов.
Газета.Ru 13:43
Кино
Лю Кан и Джонни Кейдж из первой «Смертельной битвы» сыграли в Mortal Kombat
Не забыла о ней и студия NetherRealm Studios, решившая сыграть на ностальгии в ходе рекламной кампании вышедшей в апреле Mortal Kombat 11: доступного в DLC Шан Цуна вновь сыграл Кэри-Хироюки Тагава, а в одном из рекламных роликов появился известный по роли Рейдена Кристофер Ламберт.
Srnsk 04:10