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с чего всё началось

Российское министерство труда, профсоюзы и работодатели планируют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые смогут избавить жителей страны от зарплат ниже МРОТ.

В России могут исчезнуть зарплаты ниже МРОТ

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