Общество
Известия МордовииВ России могут исчезнуть зарплаты ниже МРОТ
Российское министерство труда, профсоюзы и работодатели планируют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые смогут избавить жителей страны от зарплат ниже МРОТ.
Читать в источнике
Оценить250
с чего всё началось
Зарплата — не оклад Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда )" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.Известия11 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:18, Ашберн
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Здоровье
Минздрав прокомментировал статью FT о смерти пациентов с коронавирусом
Министерство здравоохранения РФ прокомментировало публикацию британского издания Financial Times о смертности от коронавируса в России.
Live24 07:58
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Кино
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
Общество
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:01
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
Политика
Путин раскритиковал работу портала госуслуг
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по организации дополнительных выплат семьям с детьми.
Ведомости 08:00
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Москва, 12 мая 2020, 14:54 — REGNUM Несколько хакерских атак было совершено на платформу онлайн-шествия «Бессмертный полк» 9 мая.
REGNUM вчера в 07:54
Политика
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
Здоровье
Нижегородские медики получат «коронавирусные надбавки» до 15 мая
Медицинский персонал больниц Нижегородской области, работающий с больными коронавирусной инфекцией и пациентами, входящими в группы риска, получит дополнительные выплаты 15 мая.
РБК Нижний Новгород 08:08
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Происшествия
В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски
Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Ранее коронавирусом заразились трое чиновников из правительства России. В их числе премьер-министр Михаил Мишустин.
Муксун.fm вчера в 09:15
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни
В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40
Футбол
Сергей Степашин: В перчатках еще можно играть в футбол, а в масках – нет!
Все остальное - бюджет страны, начиная с ленинградского «Зенита» и заканчивая теперь уже ЦСКА, который стал не частным клубом, а клубом Внешэкономбанка.
Комсомольская правда 07:33
Политика
Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту
Взгляд.ру 11 мая в 11:34
Экономика
Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн
Минпросвещения РФ рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн, сообщает пресс-служба ведомства 13 мая.
Комсомольская правда 08:01
Общество
Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии
Россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ведомости 07:10
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС.
РБК 09:09
Культура
Телеканал CW покажет телесериал «Болотная тварь»
Лос-Анджелес, США, 13 мая 2020, 10:44 — REGNUM Права на показ телесериала «Болотная тварь», который отменили ранее на стриминговом сервисе DC Universe, приобрел американский телеканал CW.
REGNUM 03:44
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26