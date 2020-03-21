В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такой законопроект правительства готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента.

с чего всё началось

Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас.

С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России

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