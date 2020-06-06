Здоровье
RT на русскомВ России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.
Читать в источнике
Оценить2K
с чего всё началось
Предложенные нововведения содержатся в приложении к проекту приказа «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н».Аргументы и Факты08:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования водителей
Екатеринбург Онлайнвчера в 17:18
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
Здоровье
Назван самый вредный для здоровья суп
По мнению диетолога Ирины Торопыгиной, самым вредным супом является солянка.
Mockva.ru 11:55
Космос
Телескоп «Хаббл» помог найти места рождения первых звезд Вселенной
ИА Красная Весна 04 июня в 08:35
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия 16:50
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода
Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK вчера в 11:21
Финансы
Аналитик Богданов прогнозирует дальнейшее укрепление рубля
Российский рубль смог укрепиться по отношению к доллару к концу недели на отметке 68,7 рубля, однако это для национальной валюты не предел, считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
Экономика сегодня 08:44
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Происшествия
Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области
Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия 07:44
Происшествия
На Украине депутата фракции «Слуга народа» избили на автозаправке
Побои с телесными повреждениями нанес неизвестный мужчина депутату Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрию Заславскому на автозаправке в Житомирской области 6 июня, сообщает Житомир.info.
ИА Красная Весна 15:24
Общество
В Калининградской области откроют бани и фитнес-центры
«С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — говорится в заявлении.
Известия 14:20
Общество
Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
Политика
Сахалинский депутат ответил на призыв отобрать у России Южные Курилы
Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов назвал призыв журналиста из Японии "отобрать Южные Курилы у России" очередным сотрясением воздуха, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:24
Политика
Германия пригрозила штрафовать США за давление на «Северный поток-2»
Власти Германии пригрозили штрафовать США, если те продолжат санкционное давление на проект газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 09:02
Происшествия
Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей
Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
Профиль 01:26
Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Общество
Бэнкси посвятил протестам в США картину
Художник Бэнкси, работающий анонимно, опубликовал на своей странице в Instagram картину, посвященную протестам в Соединенных штатах Америки.
Московский Комсомолец 09:44