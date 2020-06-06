с чего всё началось

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

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