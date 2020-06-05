Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. Данный документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

Газета.Ru15:37

Минздрав предложил изменить порядок медицинского освидетельствования водителей

ТАСС16:05

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

РБК16:00

В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей

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Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования водителей

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В Минздраве предложили изменить правила получения справки для водителей

Комсомольская правда15:17

Минздрав передумал тестировать водителей на алкоголь маркером CDT

Известия14:54
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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
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Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей

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Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
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На Кубани продлили режим карантина

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Улицы Брайтона патрулируют русскоговорящие байкеры с битами. Это русский ночной дозор, точнее русскоговорящий.
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Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

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Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил председателя Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Романа Головченко новым премьер-министром страны, сообщается на сайте президента Беларуси.
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
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Середняки из «Фрайбурга» играли против гладбахской «Боруссии», которая ведет борьбу за медали.
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Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
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ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет.
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Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

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Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
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Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

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