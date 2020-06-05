Здоровье
Газета.RuВ России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. Данный документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.
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Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Экономика
Выручка алкогольных магазинов в мае в России упала на 34%
Вопреки расхожему мнению, что россияне стали больше пить на самоизоляции, выручка алкогольных магазинов в мае в стране упала на 34% по сравнению с прошлым годом, также уменьшился средний чек - на 14%.
Плюс один +1 10:25
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В Москве ввели пропуска для посещения МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новом виде электронного пропуска для передвижения по городу.
Коммерсантъ вчера в 09:11
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 12:33
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Общество
Путин разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами.
РБК 18:30
Технологии
PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения
Megaobzor.com 00:43
Политика
В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»
России следует уйти с Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Происшествия
В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека
Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Коммерсантъ 18:50
Общество
Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире
Перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция и «закрытие всех больших сборищ» позволили России выйти на плато по заболеваниям коронавирусом.
News.ru 18:35
Политика
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости 14:44
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
Evo-rus.com 05:10
Политика
Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными
Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Общество
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
Политика
Россия через ООН попросила США вернуть дипсобственность
Россия объясняет просьбу гуманитарными соображениями на фоне распространения коронавируса.
News.ru 16:24
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru 06:58
Политика
Евросоюз и Великобритания вернулись к обсуждению Brexit
Британия и Евросоюз начали решающий раунд переговоров о торговых отношениях после Brexit.
НТВ 03:34
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru 13:16
Шоу-бизнес
Причиной смерти Кокшенова назвали коронавирус
Народный артист России Михаил Кокшенов скончался от осложнений вызванных коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Культуромания 10:49
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
Кино
Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»
Фантастический фильм "Дюна", который снял режиссер Дени Вильнев, представляет собой "законченную историю".
Kinonews.ru 05:27
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Хоккей
Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России
Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
RT на русском 15:51