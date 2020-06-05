Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. Данный документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.
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В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей

РИА Новостивчера в 15:52

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

Известиявчера в 18:32

Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования водителей

Екатеринбург Онлайнвчера в 17:18

В России хотят изменить правила медосвидетельствования водителей

URA.Ruвчера в 16:27

Минздрав предложил изменить порядок медицинского освидетельствования водителей

ТАССвчера в 16:05

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

РБКвчера в 16:00

Минздрав отменит дорогие процедуры для получения водительской медсправки

Российская газета03:29
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Скончался актер Михаил Кокшенов

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На порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию.
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Энергетика

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По-прежнему сильной поддержкой по паре доллар-рубль выступает отметка 68.
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Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
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Общество

Брянцы смогут наблюдать клубничное Лунное затмение

БрянскToday вчера в 14:48
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Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка

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