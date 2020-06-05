Здоровье
Газета.RuВ России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. Данный документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.
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Футбол
Модрич рассказал, как Моуринью и Роналду едва не подрались
Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями инцидента, произошедшего по ходу победного матча на Кубок Испании, когда бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду и экс-главный тренер Жозе Моуринью в резкой форме попытались выяснить отношения.
Матч ТВ 19:51
Политика
Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар
Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.
REGNUM 09:15
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Происшествия
Лидеров Black Lives Matter обвинили в работе на Демократическую партию США
Абсолютно все ключевые люди в организации Black Lives Matter в крупнейших городах самым прямым образом аффилированы с Демократической партией.
REGNUM 08:39
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
Общество
Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске
Телеканал 360° 10:47
Наука
Место на Земле с самым чистым воздухом нашли вблизи Антарктиды
Над Южным океаном исследователи установили аэрозольные фильтры для сбора проб воздуха.
LentaChel.ru 03 июня в 05:09
Наука
На границе Мексики и Гватемалы найдено самое древнее сооружение майя
Ученые-археологи обнаружили самый древний и самый крупный храм индейцев майя. Об открытии написал научный журнал Nature.
Mockva.ru 03 июня в 18:34
Футбол
Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом»
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».
Спорт71 15:37
Экономика
«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей
АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
РИА Новости 11:56
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Скоропостижно скончавшаяся жена телеведущего Андрея Норкина Юлия за несколько месяцев до смерти расследовала деятельность «черных риелторов» и получала угрозы.
Рамблер 13:59
Политика
Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными
Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 13:27
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 18:14
Общество
Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Экономика
Сбербанк может купить долю в Ozon
Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Политика
ЕС надеется, что Борис Джонсон решит вопрос со сделкой по Брексит
Европейский Союз пытается убедить премьер-министр Бориса Джонсона прийти к соглашению по Брексит к концу этого месяца, так как в ином случае Великобритания выйдет из политического блока без торговой сделки.
Век вчера в 04:22
Здоровье
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Политика
Трамп приказал сократить численность войск в Германии
Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru 17:21
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Газета.Ru 10:50
Политика
Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола
Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
Газета.Ru 12:17
Общество
Победитель Евровидения Рыбак впервые рассказал о своей зависимости
Победитель шоу «Евровидение-2009» Александр Рыбак признался в многолетней зависимости.
News.ru вчера в 06:27
Армия и оружие
Греция заявила о готовности к военному конфликту с Турцией
Глава оборонного ведомства Греции Никос Панайотопулос выступил с заявлением о готовности Афин защищать свои суверенные права, в том числе путем военных действий против Турции.
Наша версия 05:23
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Общество
Раскрыта новая мошенническая схема с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде (ПФР) рассказали о резком увеличении числа обращений граждан о "перерасчете пенсий", навязанном им недобросовестными юридическими организациями.
РИА Новости 18:36
Политика
Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять
Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять.
Эхо Москвы 12:04