Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. Данный документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Комментировать301

Подробнее о событии

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

Известия18:32

Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования водителей

Екатеринбург Онлайн17:18

Минздрав: Только некоторым водителям потребуется сдать анализы для справки

Российская газета15:59

Минздрав предложил изменить порядок медицинского освидетельствования водителей

ТАСС16:05

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

РБК16:00

В России хотят изменить правила медосвидетельствования водителей

URA.Ru16:27

В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей

РИА Новости15:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Футбол

Модрич рассказал, как Моуринью и Роналду едва не подрались

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями инцидента, произошедшего по ходу победного матча на Кубок Испании, когда бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду и экс-главный тренер Жозе Моуринью в резкой форме попытались выяснить отношения.
Матч ТВ 19:51
Политика

Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар

Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.
REGNUM 09:15
Происшествия

Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате

Известия 19:48
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
210
Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
904
Происшествия

Лидеров Black Lives Matter обвинили в работе на Демократическую партию США

Абсолютно все ключевые люди в организации Black Lives Matter в крупнейших городах самым прямым образом аффилированы с Демократической партией.
REGNUM 08:39
Общество

Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
3,8K
Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Телеканал 360° 10:47
10
Наука

Место на Земле с самым чистым воздухом нашли вблизи Антарктиды

Над Южным океаном исследователи установили аэрозольные фильтры для сбора проб воздуха.
LentaChel.ru 03 июня в 05:09
46
Наука

На границе Мексики и Гватемалы найдено самое древнее сооружение майя

Ученые-археологи обнаружили самый древний и самый крупный храм индейцев майя. Об открытии написал научный журнал Nature.
Mockva.ru 03 июня в 18:34
38
Футбол

Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом»

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».
Спорт71 15:37
Экономика

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
РИА Новости 11:56
5
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,5K
Происшествия

Жене Норкина угрожали в соцсетях

Скоропостижно скончавшаяся жена телеведущего Андрея Норкина Юлия за несколько месяцев до смерти расследовала деятельность «черных риелторов» и получала угрозы.
Рамблер 13:59
Политика

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
388
Экономика

Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 13:27
Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 18:14
2
Общество

Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
3
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
95
Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:42
49
Политика

ЕС надеется, что Борис Джонсон решит вопрос со сделкой по Брексит

Европейский Союз пытается убедить премьер-министр Бориса Джонсона прийти к соглашению по Брексит к концу этого месяца, так как в ином случае Великобритания выйдет из политического блока без торговой сделки.
Век вчера в 04:22
Здоровье

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
80
Политика

Трамп приказал сократить численность войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru 17:21
92
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Газета.Ru 10:50
1,4K
Политика

Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола

Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
Газета.Ru 12:17
49
Общество

Победитель Евровидения Рыбак впервые рассказал о своей зависимости

Победитель шоу «Евровидение-2009» Александр Рыбак признался в многолетней зависимости.
News.ru вчера в 06:27
15
Армия и оружие

Греция заявила о готовности к военному конфликту с Турцией

Глава оборонного ведомства Греции Никос Панайотопулос выступил с заявлением о готовности Афин защищать свои суверенные права, в том числе путем военных действий против Турции.
Наша версия 05:23
417
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
1,3K
Общество

Раскрыта новая мошенническая схема с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) рассказали о резком увеличении числа обращений граждан о "перерасчете пенсий", навязанном им недобросовестными юридическими организациями.
РИА Новости 18:36
31
Политика

Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять.
Эхо Москвы 12:04
36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное