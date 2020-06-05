В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. Данный документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

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