Раздел имущества будут начинать, только предварительно определив размер доли каждого из супругов. Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

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