Общество
Вести.RuВ России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Раздел имущества будут начинать, только предварительно определив размер доли каждого из супругов. Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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Все мы делим пополам и один раз: бывшим супругам облегчат разборки с имуществом
Комсомольская правда06:12
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Политика
Нарышкин: Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных и отбывающих срок в тюрьме за шпионаж.
Спорт
Группа по делу в Чувашии просит WADA проверить действия отдела РУСАДА
Независимая рабочая группа по допинговому делу в Чувашии просит Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверить работу отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в докладе группы.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Политика
Эрдоган высказался о покупке С-400 и ЗРК Patriot
Лидер государства Турция Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что Турция не планирует отказываться от российских систем ПВО С-400 даже по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Спорт
Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени
Российский биатлонист Никита Поршнев стал победителем второго отборочного спринта в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Общество
Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»
Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
Культура
На площадках Культурного форума в Петербурге подпишут 90 соглашений
Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял участие в открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России
Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
Футбол
Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России
Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Кино
DC выпустила постер с Дуэйном Джонсоном в образе Чёрного Адама
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Общество
Винокур поддержал лишившегося концертов Галкина
Артист Владимир Винокур выразил поддержку своему коллеге Максиму Галкину, концерты которого, по некоторым данным, стали отменять после критики российского телевидения.
Наука
Ученые выяснили, что лишайники возникли позже, чем растения
Ученые выяснили, что лишайники намного моложе, чем думали раньше. Они появились на земле позже растений.
Авто
Представили новый седан Audi S8
Автомобильный бренд Audi провёл презентацию новой модели седана Audi S8, которому обновили техническое оснащение и внешний вид.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.