Общество

Вести.RuВести.RuВ России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Раздел имущества будут начинать, только предварительно определив размер доли каждого из супругов. Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Читать в источнике
Комментировать136

Подробнее о событии

Все мы делим пополам и один раз: бывшим супругам облегчат разборки с имуществом

Комсомольская правда06:12

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

РБК02:03

Общее и отдельное: законопроект о супружеском имуществе внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 02:40

Депутаты предложили изменить процедуру раздела имущества

Известиявчера в 05:51

В Госдуму внесли законопроект о совместном имуществе супругов

Парламентская газетавчера в 04:14

Депутаты предложили уточнить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов

ТАССвчера в 03:54

Разводной ключ

Российская газетавчера в 09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика

Нарышкин: Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных и отбывающих срок в тюрьме за шпионаж.
Российская газета 06:17
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС

Ведомости 06:31
Политика

Участнице конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не выдали визу в США

REGNUM 04:24
Спорт

Группа по делу в Чувашии просит WADA проверить действия отдела РУСАДА

Независимая рабочая группа по допинговому делу в Чувашии просит Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверить работу отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в докладе группы.
РИА Новости 06:44
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Политика

Эрдоган высказался о покупке С-400 и ЗРК Patriot

Лидер государства Турция Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что Турция не планирует отказываться от российских систем ПВО С-400 даже по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
DixiNews вчера в 11:06
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Спорт

Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени

Российский биатлонист Никита Поршнев стал победителем второго отборочного спринта в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Советский спорт 06:37
Общество

Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»

Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
BFM.ru 06:49
Культура

На площадках Культурного форума в Петербурге подпишут 90 соглашений

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял участие в открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Neva.Today вчера в 03:43
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Российская газета 06:05
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России

Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Время Пресс вчера в 05:56
Экономика

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
RT на русском 04:10
Кино

Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+

Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
REGNUM вчера в 11:09
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Шоу-бизнес

Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии

Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
БК55 вчера в 01:41
Футбол

Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Вести.Ru 07:02
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 12 ноября в 09:32
Кино

DC выпустила постер с Дуэйном Джонсоном в образе Чёрного Адама

REGNUM вчера в 13:49
Экономика

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Lenta.ru 01:09
Общество

Винокур поддержал лишившегося концертов Галкина

Артист Владимир Винокур выразил поддержку своему коллеге Максиму Галкину, концерты которого, по некоторым данным, стали отменять после критики российского телевидения.
Lenta.ru 06:10
Наука

Ученые выяснили, что лишайники возникли позже, чем растения

Ученые выяснили, что лишайники намного моложе, чем думали раньше. Они появились на земле позже растений.
РИА Новости 05:57
Авто

Представили новый седан Audi S8

Автомобильный бренд Audi провёл презентацию новой модели седана Audi S8, которому обновили техническое оснащение и внешний вид.
Car.ru вчера в 07:13
Общество

Анастасия Ещенко рассказывала подруге об отношениях с Соколовым

REGNUM 06:28
Общество

В частично затопленной Венеции ожидают новый подъем воды

Сусанин 04:31
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13 ноября в 13:29
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Газета.Ru 00:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное