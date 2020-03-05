Общество

Вести.RuВести.RuВ России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года такие выплаты будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатели, следует из правительственного законопроекта, который разрабатывает Минтруд.
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Андрей Исаев
Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас.
— Андрей Исаев, российский политикОбщественная служба новостей 01:53
с чего всё началось

Болеть не вредно: в России меняют систему оплаты отпусков и декретов

В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такой законопроект правительства готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента.
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