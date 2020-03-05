Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов

В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатели. Соответствующий законопроект разрабатывает Минтруд.
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось

Болеть не вредно: в России меняют систему оплаты отпусков и декретов

В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такой законопроект правительства готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента.
Известия16:01

Подробнее о событии

В России изменят систему оплаты больничных листов и декретных отпусков

Известия17:45

«Известия»: Минтруд готовит законопроект о больничных и декретных выплатах напрямую из ФСС

ТАСС18:21

СМИ узнали о реформе системы оплаты отпусков и декретов

РБК19:02

В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов

РИА Новости19:25

Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России

Lenta.ru17:57

В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов

Коммерсантъ19:20

В России изменят систему оплаты отпусков, больничных и декретов

URA.Ru18:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Политика

Спикер петербургского парламента призвал носить силовиков на руках

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга, призвал общественность лелеять силовиков, а при встрече «кланяться им и срывать шапки».
Росбалт 05:08
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку

Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Коммерсантъ 18:43
Происшествия

Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

РИА Новости 10:42
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Кино

Слух: Брэд Питт может присоединиться к киновселенной Marvel

Ранее ходили слухи, что Питт может получить роль некоего злодея — Канга Завоевателя или Галактуса, но теперь Кевин Файги и компания решили, что Питт смотрелся бы лучше в качестве положительного героя.
Popcornnews.ru 06:40
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК 12:20
Происшествия

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ 14:22
Футбол

В Грозном «Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России

КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 12:51
Авто

Aurus собрал более 700 предзаказов на автомобили

Глава компании Aurus, которая производит автомобили представительского класса, сообщил, что компания получила уже более 700 заявок.
Новые Ведомости 02 марта в 04:54
Общество

Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования

Известия 11:15
Происшествия

Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском

Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Известия 18:40
Происшествия

Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

REGNUM вчера в 02:36
Игры

Project Maverick: в сети нашли упоминание новой игры по Star Wars

Игра называется Star Wars: Project Maverick.
REGNUM 09:03
Культура

Челябинск получил право проведения фестиваля «Культурный код»

Известия 00:18
Авто

В России под налог на роскошь попали новые автомобили

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Somanyhorses 02 марта в 11:22
Экономика

ПСБ стал лидером рынка по числу клиентов на факторинговом обслуживании

Наибольшее число клиентов сконцентрировано в сфере торговли продуктами питания и непродовольственными товарами, пищевой промышленности и секторе услуг.
Плас 03:15
Общество

ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
РБК вчера в 14:57
Политика

Евросоюз отвергает миграционное давление Турции в политических целях

Европейский союз (ЕС) отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях, говорится в официальном заявлении Совета Европы.
Газета.Ru 15:53
Футбол

Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
ТАСС Спорт 14:37
Технологии

В России появится первый полностью отечественный тепловизор

Устройство, в котором используют исключительно российские комплектующие, появится в двух версиях — ручной и стационарной — а применять тепловизор станут в аэропортах, на вокзалах и пунктах пропуска через государственную границу для контроля за состоянием здоровья людей.
Популярная механика 06:00
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Век вчера в 05:39
Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета 02:19
Технологии

Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10

Моя Москва.онлайн 08:52
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Армия и оружие

На Украине решено призвать в армию офицеров запаса

На Украине принято решение призывать на срочную службу в армии офицеров запаса, которые не проходили службу, а закончили военные кафедры.
Евразия Daily 02 марта в 00:06
Экономика

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
Коммерсантъ 07:46
Кино

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Двадцать пятый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесли в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 13:37
Гаджеты

Приложение WhatsApp получило тёмную тему для всех платформ

Приложение WhatsApp получило окончательный вариант тёмной темы для всех мобильных платформ – iOS и Android.
UfaTime.ru 14:18
Общество

Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией

Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Взгляд.ру 09:20
Авто

В Женеве стартовала онлайн-презентация автосалона

32CARS.ru вчера в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное