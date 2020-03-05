Общество
КоммерсантъВ России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатели. Соответствующий законопроект разрабатывает Минтруд.
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с чего всё началось
В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такой законопроект правительства готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента.Известия16:01
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