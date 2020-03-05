В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такой законопроект правительства готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента.

с чего всё началось

В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатели. Соответствующий законопроект разрабатывает Минтруд.

В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов

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