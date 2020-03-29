Коронавирус
АБНВ России могут на полгода отменить НДС
По прогнозам экспертов, острая фаза экономического кризиса в России может продлиться около шести месяцам и уже сегодня необходимо вводить меры поддержки. Дополнительный комплекс мер для поддержки участников рынка предложил принять министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Читать в источнике
Оценить88
с чего всё началось
Подлинность письма подтвердили два источника. Кризисный период для потребительского рынка РФ (кроме продуктовой торговли), по оценкам отрасли, продлится не менее полугода, включая острую фазу кризиса и начало восстановления спроса.ТАССвчера в 09:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 10:17
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Наука
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Иностранцы оценили мастерство пилотов Су-57
Иностранцы в Сети оценили кадры, опубликованные российским Министерством обороны.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Заказать кадастровые работы станет дешевле и проще
Законопроект позволит выступать заказчиками комплексных кадастровых работ юридическим или физическим лицам, в том числе членам потребительского кооператива или товарищества собственников недвижимости.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Китайская промышленность возобновила производство на 98,6 процента
Китайские промышленные предприятия на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации в стране смогли возобновить производство в среднем на 98,6%, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Происшествия
В Москве за сутки умерли двое больных коронавирусом
Всего состоят на лечении в Коммунарке 348 человек. Из них у 78 подтвержден COVID-19, еще у 115 пациентов подозревают коронавирус.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Происшествия
В Хакасии подтвердился третий случай коронавируса
Абакан, 30 марта 2020, 07:33 — REGNUM Третий случай заражения коронавирусом официально подтвердился в Хакасии.
Здоровье
Инфекционный центр в Москве принял более ста пациентов с коронавирусом
Новый инфекционный центр, созданный на базе 67-й больницы в Москве, принял уже более 100 пациентов с коронавирусом, сообщил РИА Новости ее главный врач профессор Андрей Шкода.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Происшествия
В Кузбассе увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирус
Количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей с подозрением на контакт с носителями коронавируса в Кузбассе, увеличилось с 14 до 15 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Здоровье
Перечислены граждане, которые уязвимы перед коронавирусом
Отмечается, что тяжелое аллергическое воспаление дыхательных путей повышает уязвимость перед возбудителями вирусной инфекции.
Общество
Глава Минздрава назвал альтернативу нетканым медицинским маскам
Защитить от коронавирусной инфекции могут четырехслойные марлевые маски. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Политика
Тимошенко заявила о готовящейся на Украине «афере века»
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что украинские власти готовятся осуществить "аферу века" и принять закон об открытии рынка земли во время пандемии коронавируса.
Общество
Вирусолог объяснила различные формы заболевания коронавирусом
Стало известно, почему заболевание COVID-19 протекает у пациентов в различных формах.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500
За последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев в 26 регионах, всего заболевшие есть в 65. Накануне число заболевших выросло на 228.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.