Подлинность письма подтвердили два источника. Кризисный период для потребительского рынка РФ (кроме продуктовой торговли), по оценкам отрасли, продлится не менее полугода, включая острую фазу кризиса и начало восстановления спроса.

с чего всё началось

По прогнозам экспертов, острая фаза экономического кризиса в России может продлиться около шести месяцам и уже сегодня необходимо вводить меры поддержки. Дополнительный комплекс мер для поддержки участников рынка предложил принять министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В России могут на полгода отменить НДС

Общество Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Общество Заказать кадастровые работы станет дешевле и проще Законопроект позволит выступать заказчиками комплексных кадастровых работ юридическим или физическим лицам, в том числе членам потребительского кооператива или товарищества собственников недвижимости.

Общество Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.

Общество Китайская промышленность возобновила производство на 98,6 процента Китайские промышленные предприятия на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации в стране смогли возобновить производство в среднем на 98,6%, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

Здоровье Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.

Происшествия В Москве за сутки умерли двое больных коронавирусом Всего состоят на лечении в Коммунарке 348 человек. Из них у 78 подтвержден COVID-19, еще у 115 пациентов подозревают коронавирус.

Здоровье Инфекционный центр в Москве принял более ста пациентов с коронавирусом Новый инфекционный центр, созданный на базе 67-й больницы в Москве, принял уже более 100 пациентов с коронавирусом, сообщил РИА Новости ее главный врач профессор Андрей Шкода.

Происшествия В Кузбассе увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирус Количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей с подозрением на контакт с носителями коронавируса в Кузбассе, увеличилось с 14 до 15 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Политика Тимошенко заявила о готовящейся на Украине «афере века» Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что украинские власти готовятся осуществить "аферу века" и принять закон об открытии рынка земли во время пандемии коронавируса.

Общество В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500 За последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев в 26 регионах, всего заболевшие есть в 65. Накануне число заболевших выросло на 228.