Здоровье
Газета.RuВ России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
На всех просто не хватит денег, и плясать, очевидно, придется не от потребностей, а от бюджета. Подобные пилотные проекты в России идут. Правда, там лекарства дают не совсем бесплатно, а со скидкой.
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Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения.
— Вероника Скворцова, российский политикLenta.ru 11:19
с чего всё началось
Обсуждаются и другие варианты: например, введение бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до совершеннолетия, цитирует Скворцову «Российская газета».Экономика сегодня08:28
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Когда станут бесплатными лекарства для всех пациентов российских больниц
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