Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. Как выяснили «Известия», в правительстве обсуждают административное наказание — то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток.

с чего всё началось

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности. Об этом свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября на сайте МВД России.

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Здоровье Минздрав: проблему с нехваткой врачей в России помогут решить мигранты По данным Минздрава России остро не хватает более 25 тысяч врачей (онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов) и около 130 тысяч медсестер.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.

Единоборства Федор Емельяненко хочет завершить карьеру Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.

Армия и оружие Военные США переправили двух палачей ИГ из Сирии в Ирак Американские военные взяли под собственную охрану несколько десятков террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе двух человек из британской ячейки организации, обвиняемых в причастности к казням американских и западных заложников.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк частично парализовало Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Политика Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают действовать".

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Авто Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши» В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.

Энергетика В США пообещали падение цен на нефть Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.

Политика Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права.

Экономика Прожиточный минимум предложили снизить Величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года по отношению ко II кварталу будет уменьшена для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров - на 1,6%.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой после того, как он выпал из окна второго этажа.

Общество Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за неуплату алиментов.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Общество Кейт Миддлтон сменила цвет волос Звездные стилисты одобрили новый имидж герцогини.

Политика Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.

Армия и оружие Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.

Общество Когда первый рабочий день в 2020 году? Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней Новогодние каникулы у россиян в 2020 году продлятся 8 дней: с 1 января по 8 января.

Футбол Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках» В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.