Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности. Об этом свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября на сайте МВД России.
Читать в источнике
Комментировать150

Подробнее о событии

Штрафы и аресты: курение детей может ударить по родителям

РЕН ТВвчера в 22:30

СМИ узнали об идее штрафовать родителей курящих детей

РБКвчера в 21:25

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

РИА Новостивчера в 18:20

Арест для родителей курящих детей могут ввести в России

Известиявчера в 20:20

Родителей курящих школьников захотели штрафовать

Lenta.ruвчера в 19:09

«Известия»: в России могут ввести штрафы для родителей курящих подростков

ТАССвчера в 20:09

Власти предложили штрафовать родителей курящих детей

URA.Ruвчера в 17:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 07 октября в 18:01
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Политика

Владимир Путин встретился с губернаторами ряда регионов

Президент России пригласил глав субъектов РФ, которые были избраны на выборах 8 сентября.
Вечерний Волгоград вчера в 11:58
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Происшествия

Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные

Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
REGNUM вчера в 08:08
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости вчера в 17:57
Происшествия

В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК вчера в 19:28
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Известия вчера в 22:15
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия вчера в 11:42
Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для РФ

Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 10:21
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Политика

Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту

Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права.
Российская газета вчера в 20:26
Армия и оружие

Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана

На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 17:33
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой после того, как он выпал из окна второго этажа.
9111.ru вчера в 08:04
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в затягивании отвода сил у Петровского

Киев затягивает процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
ФАН вчера в 08:21
Общество

Поедание грибов снижает вероятность рака простаты

Популярная механика 08 октября в 10:51
Кино

Съемки сериала о Началовой вызвали скандал

Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер 08 октября в 07:31
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru 08 октября в 17:00
Наука

Нобелевскую премию по химии получили разработчики литий-ионных батарей

Представитель Нобелевского комитета назвал имена лауреатов премии по химии, которые разработали литий-ионные бактерии.
Газета.Ru вчера в 07:21
Экономика

Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных

Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru вчера в 08:37
Политика

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

РИА Новости вчера в 19:13
Политика

В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ

Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль вчера в 16:51
Политика

Депутат Юмашева рассказала о допросе ФБР в аэропорту Нью-Йорка

Допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева назвала «неприятным явлением».
Телеканал 360° 08 октября в 03:05
Гаджеты

Новый смартфон представил создатель Android

Aobe.ru вчера в 16:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное