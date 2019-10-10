Общество
РИА НовостиВ России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности. Об этом свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября на сайте МВД России.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 07 октября в 18:01
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Политика
Владимир Путин встретился с губернаторами ряда регионов
Президент России пригласил глав субъектов РФ, которые были избраны на выборах 8 сентября.
Вечерний Волгоград вчера в 11:58
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Происшествия
Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные
Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
REGNUM вчера в 08:08
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
РИА Новости вчера в 17:57
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Известия вчера в 22:15
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия вчера в 11:42
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для РФ
Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 10:21
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Политика
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту
Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права.
Российская газета вчера в 20:26
Армия и оружие
Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана
На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 17:33
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой после того, как он выпал из окна второго этажа.
9111.ru вчера в 08:04
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в затягивании отвода сил у Петровского
Киев затягивает процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
ФАН вчера в 08:21
Общество
Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
Популярная механика 08 октября в 10:51
Кино
Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер 08 октября в 07:31
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru 08 октября в 17:00
Наука
Нобелевскую премию по химии получили разработчики литий-ионных батарей
Представитель Нобелевского комитета назвал имена лауреатов премии по химии, которые разработали литий-ионные бактерии.
Газета.Ru вчера в 07:21
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных
Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru вчера в 08:37
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ
Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль вчера в 16:51
Политика
Депутат Юмашева рассказала о допросе ФБР в аэропорту Нью-Йорка
Допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева назвала «неприятным явлением».
Телеканал 360° 08 октября в 03:05
Гаджеты
Новый смартфон представил создатель Android
Aobe.ru вчера в 16:11