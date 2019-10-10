Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. Как выяснили «Известия», в правительстве обсуждают административное наказание — то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток.

с чего всё началось

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности. Об этом свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября на сайте МВД России.

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

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