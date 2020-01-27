В Госдуме в феврале планируется обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин, сообщили «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), информацию подтвердили в комитете ГД по транспорту. В ассоциации предлагают взыскивать за такие услуги суммы до 1 млн рублей.

с чего всё началось

Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у подержанных автомобилей. Об этом 27 января сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александра Старовойтова (ЛДПР).

В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей

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