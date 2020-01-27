Общество

REGNUMREGNUMВ России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей

Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у подержанных автомобилей. Об этом 27 января сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александра Старовойтова (ЛДПР).
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с чего всё началось

Скручу - верчу: в Думе обсудят наказание за манипуляции с пробегом

В Госдуме в феврале планируется обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин, сообщили «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), информацию подтвердили в комитете ГД по транспорту. В ассоциации предлагают взыскивать за такие услуги суммы до 1 млн рублей.
Известиявчера в 16:01

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Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега

Коммерсантъ01:55

Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

Lenta.ruвчера в 19:06

В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей

REGNUM01:15

Миллион рублей или уголовка: автодилеры предложили наказывать за скрутку пробега

Комсомольская правда00:09

«Известия»: в Госдуме могут обсудить наказание за скрученный пробег автомобилей

ТАССвчера в 20:37

В Госдуме предложили ввести наказание за манипуляции с пробегом

Московский Комсомолец01:28

В Госдуме обсудят наказание за манипуляции с пробегом

Известиявчера в 18:00
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Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Энергетика

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ТАСС вчера в 19:27
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Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

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Общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в многофункциональном центре (МФЦ).
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Происшествия

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В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.
Интерфакс 00:16
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Немков выйдет на бой против чемпиона Bellator Бейдера

Боец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
Вестник Кавказа вчера в 02:55
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Авто

Daimler получит миллиардные штрафы из-за Tesla

Для Daimler ограничение составляет 102,8 г/км. Данные PA Consulting, Daimler сообщают о том, что сумма штрафа составит 1,1 млрд долларов.
Тарантас Ньюс 25 января в 03:42
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Политика

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Известия вчера в 22:34
Экономика

ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

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Газета.Ru 01:51
Культура

Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor 25 января в 14:32
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa вчера в 02:53
Армия и оружие

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

Вести.Ru вчера в 12:22
Авто

Названы самые непопулярные в России японские автомобили

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Авто

В продажу поступила обновленная «Нива». Как изменился внедорожник

Автоэксперты рассказали, какие изменения нашли в новой версии отечественного внедорожника.
КТВ-Луч вчера в 08:52
Происшествия

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
РИА Новости 00:55
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Фатеева не может выйти из дома и сходить за продуктами

Пятый канал вчера в 22:52
Политика

Поправки в Конституцию вносят в бюллетени

Эксперты отмечают, что у ЦИКа и региональных комиссий до вступления в силу закона о поправке нет правовых оснований заниматься подготовкой общероссийского голосования.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Культура

В московском «Манеже» открывается масштабная экспозиция шедевров Сальвадора Дали

Живопись и гравюры дополнят рисунки, тут особый интерес к иллюстрациям собственной книги мастера, чей творческий путь удастся проследить с начала прошлого века и почти до его окончания.
Первый канал вчера в 23:05
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Футбол

«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» в необычном товарищеском матче

Питерский «Зенит» уступил команде «Ред Булл Зальцбург» 25 января в товарищеском матче на сборах.
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Финансы

Ситуация на мировых рынках в начале недели будет сложной

В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно негативный внешний фон.
ПРАЙМ 01:05
Общество

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая

Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

National Interest высоко оценил «старые» сверхзвуковые ракеты «Оникс»

Американское издание National Interest оценило возможности гиперзвуковой ракеты «Оникс».
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Армия и оружие

Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
RT на русском вчера в 16:52
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