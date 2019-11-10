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RT на русскомВ России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
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Система поощрения аккуратного вождения может быть протестирована в 2020 году
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