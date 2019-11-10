Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
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Эксперт оценил идею поощрения аккуратных водителей

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Акимов назвал сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей

РБКвчера в 15:03

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Система поощрения аккуратного вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году

ТАССвчера в 12:20

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Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
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Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
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Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
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Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму

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Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.
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Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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