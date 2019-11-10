Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Хоккей «Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.

Экономика Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Футбол Экспресс на футбол от 08.11.2019 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.

Общество Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

Технологии Google обновляет интерфейс YouTube Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.

Спорт «Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.

Политика Латвийский эксперт оценил шансы НАТО захватить Калининград Планы НАТО захватить Калининградскую область раскритиковал депутат латвийского Сейма и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс.

Политика Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).

Политика МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Общество Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Политика Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.

Политика Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.

Политика Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Шоу-бизнес Яна Рудковская заявила о желании расстаться с Евгением Плющенко Российская телеведущая Яна Рудковская заявила, что решила расстаться с супругом Евгением Плющенко.

Единоборства Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.

Космос NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.