Общество

РИА НовостиРИА НовостиСистему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

RT на русском13:26

Водителям готовят бонусы за аккуратное вождение

Российская газета13:08

Акимов: поощрение аккуратного вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году

Будущее России. Национальные проекты12:03

В России протестируют систему поощрения аккуратных водителей

Московский Комсомолец12:27

Система поощрения аккуратного вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году

ТАСС12:20

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

РИА Новости12:16

Система поощрения аккуратного вождения может быть протестирована в 2020 году

Коммерсантъ13:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Политика

Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Происшествия

Искавшие в Мойке останки тела убитой девушки водолазы нашли скелет

REGNUM 16:54
Футбол

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 15:52
Общество

Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

Lenta.ru 16:36
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:00
Шоу-бизнес

Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах

Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 10:38
Единоборства

Волков победил Харди на турнире UFC в Москве

Россиянин Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди в со-главном поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
RT на русском 16:44
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09:56
Космос

«Вояджер 2» покинул Солнечную систему

XXII век вчера в 07:39
Происшествия

Три человека погибли в ночной аварии в Поронайске

АСТВ 18:03
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене

Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
StarHit.ru вчера в 03:00
Здоровье

Сбербанк планирует запустить помощника врача с ИИ

Сбербанк хочет запустить помощника врача с искусственным интеллектом, рассказал «РИА Новости» первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Коммерсантъ 06 ноября в 23:11
Экономика

На Украине обсуждают последствия 0-го транзита сетевого газа из России

В ФРУ считают, что расчеты ОГТСУ не обоснованы, так как отсутствует письменный отказ Газпрома и европейских потребителей от транзита газа через Украину.
Neftegaz.ru 16:00
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Происшествия

Основатель татарской лиги КВН погибла в ДТП

ТАСС 11:07
Футбол

Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»

Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды.
Pravda.Ru вчера в 09:22
Хоккей

Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало»

Тампа-Бэй победила Баффало (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард молний Никита Кучеров.
Советский спорт 01:54
Футбол

Дубль Левандовского помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»

Матч ТВ 14:25
Политика

Кремль раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в субботу, 9 ноября, приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, состоявшегося в Женеве 30 октября — 1 ноября.
Известия 16:05
Политика

Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа

Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Футбол

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ

Газета.Ru 07 ноября в 06:07
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Общество

Власти Кипра решили лишить гражданства девять россиян

Власти Кипра инициировали процесс лишения паспортов страны 26 человек, среди которых девять российских граждан.
Известия 06 ноября в 18:14
Единоборства

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC

В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru 12:42
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Мойка78 07:38
Финансы

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Политика

В Раде предрекли превращение Украины в «информационный концлагерь»

«Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя», - подчеркивается в сообщении партии.
ТК Звезда 18:00
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Известия 02:05
Происшествия

Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО

Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное