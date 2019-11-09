Общество
RT на русскомВ России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
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Акимов: поощрение аккуратного вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году
Будущее России. Национальные проекты12:03
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Газета.Ru 00:38
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Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
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Власти хотят увеличить транспортный налог
Новые правила расчета транспортного налога Суть новых правил расчета транспортного налога следующая.
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Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Rambler News Service 07 ноября в 11:59
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Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.
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Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Трамп опубликует стенограмму ещё одного разговора с Зеленским
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