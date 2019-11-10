Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

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