Общество

КоммерсантъКоммерсантъМВД предлагает штрафовать родителей курящих детей

Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети. Предложение было выдвинуто Министерством внутренних дел (МВД). Какие именно штрафы могут быть наложены на родителей курящих детей, в министерстве не уточняют.
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Юрист прокомментировал предложение наказывать родителей за курящих детей

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В России захотели штрафовать родителей курящих школьников

Lenta.ruвчера в 19:09

Власти предложили штрафовать родителей курящих детей

URA.Ruвчера в 17:48
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Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Вопрос возобновления чартерного авиасообщения между Россией и Египтом обсуждали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
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В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
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Врачи провели первую операцию американской девочке с родимым пятном во все лицо в Краснодаре.
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Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены

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Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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