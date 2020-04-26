с чего всё началось

Штраф за нарушение для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц. Проекты КоАП и процессуального КоАП российский Минюст опубликовал 30 января.

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю. 13

Шоу-бизнес Илана Юрьева рассказала, почему Юлия Михалкова с ней не общается Юрьева с абсолютным пониманием относится к тому, что Михалкова закрылась, перестала общаться с бывшими коллегами по «Уральским пельменям».

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Общество ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса ГИБДД сообщила, что, в случае если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти. 775

Общество Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии превысило 500 В Северной Осетии за последние сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом: общее число инфицированных в республике достигло 549. 110

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 211

Фигурное катание Слуцкий усомнился в способности Загитовой вернуться на прежний уровень Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий усомнился в способности действующей олимпиской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой вернуться на прежний уровень.

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Происшествия Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России. 15

Общество Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Космос Открыта звезда, пережившая сближение с черной дырой В галактике GSN 069, расположенной примерно в 250 миллионах световых лет от Земли, ученые обнаружили звезду, захваченную гравитацией черной дыры, однако не разрушившейся в результате этого. 1