Общество
REGNUMВ России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Штраф за нарушение для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц. Проекты КоАП и процессуального КоАП российский Минюст опубликовал 30 января.
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с чего всё началось
В Минюсте РФ поясняют, что "такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (...), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины".Российская газета04:00
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Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
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МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
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США усилят присутствие в Арктике за счет финансирования Гренландии
Гренландия находится у США в военно-стратегическом приоритете, напоминают argumenti.ru.
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Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
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В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
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