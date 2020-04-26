с чего всё началось

В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.

Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам

Происшествия В ярославском изоляторе временного содержания выявили вспышку COVID-19 Несколько сотрудников изолятора временного содержания при УМВД по Ярославской области заболели COVID-19, сообщило правительство региона в понедельник.

Общество В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.

Общество Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации. 530

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 181

Происшествия Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини». 18

Политика Путин назначил Максима Бесхмельницына замминистра юстиции Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Бесхмельницына на пост замминистра юстиции. 1

Кино Названы самые прибыльные фильмы 2019 года Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline. 15

Общество На границах Алтайского края вводится пропускной режим Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке. 20

Общество Бибилов временно вернул Цхинвалу второе название Сталинир Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, который позволяет использовать старое название столицы республики Сталинир во время мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной.

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Авто Renault может отказаться от Megane Не исключено, что одной из жертв постепенной электрификации модельного ряда Renault станет некогда популярное семейство Megane.

Общество В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов. 21