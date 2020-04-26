Общество
РИА НовостиМинюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам
В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
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с чего всё началось
В Минюсте РФ поясняют, что "такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (...), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины".Российская газета04:00
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Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Происшествия
В ярославском изоляторе временного содержания выявили вспышку COVID-19
Несколько сотрудников изолятора временного содержания при УМВД по Ярославской области заболели COVID-19, сообщило правительство региона в понедельник.
РИА Новости 11:47
Армия и оружие
Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск
Интерфакс вчера в 22:59
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Гаджеты
Xiaomi в MIUI 12 полностью изменит приложение «Заметки»
Накануне китайская компания рассказала про новые «Заметки» в прошивке MIUI 12.
Astera вчера в 15:17
Общество
Полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России.
Коммерсантъ 11:17
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM вчера в 00:11
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах
Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны.
РБК 11:54
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Политика
Путин назначил Максима Бесхмельницына замминистра юстиции
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Бесхмельницына на пост замминистра юстиции.
ТАСС 09:47
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 08:43
Общество
Бибилов временно вернул Цхинвалу второе название Сталинир
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, который позволяет использовать старое название столицы республики Сталинир во время мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной.
РБК 10:52
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Академик из РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России
Академик РАН Александр Чучалин в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал, что пандемия COVID-19 в нашей стране закончится к середине июня.
МедиаПоток 01:45
Происшествия
ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК 11:48
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Авто
Renault может отказаться от Megane
Не исключено, что одной из жертв постепенной электрификации модельного ряда Renault станет некогда популярное семейство Megane.
110km.ru 11:25
Космос
29 апреля с Землей сблизится потенциально опасный астероид
Московская перспектива 11:29
Общество
В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой
Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
Политика
Лавров: Хорошие отношения России и Черногории восстановятся
Временщики в Черногории уйдут, а хорошие отношения между Подгорицей и Москвой восстановятся, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с онлайн-лекцией перед студентами МГИМО.
Российская газета 07:25