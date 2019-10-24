Общество
REGNUMВ России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве. Сообщается, что, согласно законопроекту, штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Смена кодекса Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут отложить на 2021 год.Известиявчера в 17:01
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Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов
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В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии
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Футбол
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Здоровье
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Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
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Общество
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В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера
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Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС
В конце июля 2018 года, незадолго до запуска Android 9 Pie, операционная система Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка.
Происшествия
Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
Общество
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Общество
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Молодой человек записал видео, где рвет Конституцию в знак неуважения к партии власти, которая уже шесть лет не может обеспечить его жильем, даже по судебному решению.
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Футбол
«Лейпциг» вышел вперед в матче с «Зенитом»
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Происшествия
Младенец умер на борту летевшего в Хабаровск самолета
Гаджеты
Бестселлер Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию MIUI 11
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Политика
Трамп объявил, что США отменили санкции против Турции
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Экономика
Россия купила в Европе 45 тысяч телок
В текущем году Россия купила у Евросоюза 45 тысяч коров на сумму около 100 миллионов евро для развития собственной молочной промышленности.