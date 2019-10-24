Общество

REGNUMREGNUMВ России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве. Сообщается, что, согласно законопроекту, штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Смена кодекса Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут отложить на 2021 год.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Штрафы за недолив топлива на АЗС появятся с 2021 года

РИА Новости06:00

Эксперт оценил необходимость штрафов за недолив бензина

RT на русском05:32

«Известия»: введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС запланировано на 2021 год

ТАССвчера в 19:34

Власти решили отложить введение штрафов за недолив топлива на АЗС

РБКвчера в 20:56

Для АЗС существенно увеличат штрафы за недолив топлива

URA.Ruвчера в 20:16

В России увеличат штраф за недолив бензина

РЕН ТВ04:11

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

РБК 05:37
Футбол

Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов

Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.
Soccer.ru 04:04
Футбол

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
Армия и оружие

В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии

22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49
Единоборства

Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Газета.Ru 06:00
Происшествия

В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая.
РБК 07:18
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Футбол

Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»

Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака.
Советский спорт 03:36
Здоровье

На Украине зафиксирована вспышка дифтерии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM вчера в 08:19
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество

ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова

Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
RT на русском 06:01
Экономика

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 05:58
Политика

В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера

Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Гаджеты

Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС

В конце июля 2018 года, незадолго до запуска Android 9 Pie, операционная система Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка.
iXBT.com 01:45
Происшествия

Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Кино

Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Moi-portal.ru 22 октября в 10:40
Энергетика

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
ТАСС 06:11
Общество

Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам

Газета.Ru 02:09
Общество

Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке

Молодой человек записал видео, где рвет Конституцию в знак неуважения к партии власти, которая уже шесть лет не может обеспечить его жильем, даже по судебному решению.
МР7.ру 03:53
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Общество

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Футбол

«Лейпциг» вышел вперед в матче с «Зенитом»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 14:16
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Происшествия

Младенец умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

ФАН вчера в 18:15
Гаджеты

Бестселлер Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию MIUI 11

Как минимум младшая модель уже начала получать MIUI 11. В частности, буквально только что обновление получил автор данной заметки.
iXBT.com 22 октября в 04:24
Происшествия

Около 300 человек эвакуировали из московского ТЦ из-за задымления

Известия 05:54
Политика

Трамп объявил, что США отменили санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон отменяет санкции против Анкары, которые ввели после начала турецкой операции «Источник мира» в Сирии.
Телеканал RTVI вчера в 11:49
Экономика

Россия купила в Европе 45 тысяч телок

В текущем году Россия купила у Евросоюза 45 тысяч коров на сумму около 100 миллионов евро для развития собственной молочной промышленности.
Lenta.ru 22 октября в 20:43
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