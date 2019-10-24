Общество

REGNUMREGNUMВ России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве. Сообщается, что, согласно законопроекту, штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Чувствительный штраф Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.
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СМИ: В России могут ввести оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС

RT на русскомвчера в 19:45

СМИ: АЗС хотят штрафовать за регулярный недолив топлива на миллионы рублей

РИА Новостивчера в 22:05

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РБКвчера в 20:56

Для АЗС существенно увеличат штрафы за недолив топлива

URA.Ruвчера в 20:16

В России увеличат штраф за недолив бензина

РЕН ТВ04:11

«Известия»: введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС запланировано на 2021 год

ТАССвчера в 19:34

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Известиявчера в 17:01
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