Общество
REGNUMВ России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве. Сообщается, что, согласно законопроекту, штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Чувствительный штраф Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.Известия23 октября в 17:01
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У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
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Украина.ру вчера в 00:55
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Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
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Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
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Общество
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РБК 00:00
Армия и оружие
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Коммерсантъ вчера в 18:44
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Москва 24 вчера в 06:47
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 23 октября в 05:53
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
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Газета.Ru вчера в 15:37
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ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
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Общество
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Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 23 октября в 14:48
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В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.
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Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
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Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
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Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
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Бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил, что Россия вновь стала мировой державой.
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Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
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