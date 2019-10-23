Общество

REGNUMREGNUMВ России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве. Сообщается, что, согласно законопроекту, штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Чувствительный штраф Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.
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