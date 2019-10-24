Общество

REGNUMREGNUMВ России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве. Сообщается, что, согласно законопроекту, штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Чувствительный штраф Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.
Известиявчера в 17:01

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СМИ: В России могут ввести оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС

RT на русскомвчера в 19:45

СМИ: АЗС хотят штрафовать за регулярный недолив топлива на миллионы рублей

РИА Новостивчера в 22:05

Власти решили отложить введение штрафов за недолив топлива на АЗС

РБКвчера в 20:56

Заправки могут начать штрафовать на миллионы рублей за недолив топлива

Московский Комсомолец00:18

«Известия»: введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС запланировано на 2021 год

ТАССвчера в 19:34

Оборотные штрафы за недолив на АЗС могут появиться в 2021 году

РЕН ТВвчера в 18:16

Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
Здоровье

Москвичам расскажут о первой помощи при инсульте в парке «Зарядье»

Главный невролог столичного департамента здравоохранения Николай Шамалов 29 октября в парке «Зарядье» расскажет москвичам, как распознать инсульт и оказать первую помощь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 01:23
Здоровье

Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам

Употребление кофе по утрам вместо завтрака может плохо повлиять на состоянии желудочно-кишечного тракта.
Газета.Ru 02:09
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
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«Ливерпуль» отреагировал на баннер Ориги с длинным половым органом

«Ливерпуль» осудил баннер с изображением нападающего команды Дивока Ориги, который болельщики английского клуба вывесили перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».
Чемпионат вчера в 19:31
Кино

Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов

Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил, что кинематографисты-должники более не смогут получать государственную поддержку.
Культуромания вчера в 01:47
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Армия и оружие

Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР

В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
РИА Новости вчера в 23:58
Общество

«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
RT на русском 02:27
Космос

Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля

AstroNews.ru 22 октября в 11:49
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 22 октября в 05:53
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела против Дубровского

Следственный департамент МВД России отменил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Челябинск Сегодня 22 октября в 22:56
Общество

«Росатом» опроверг информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.
Ведомости вчера в 20:51
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Хоккей

Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 02:00
Авто

Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года

Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня 22 октября в 02:05
Общество

Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны

Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 15:31
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Происшествия

На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец

Российская газета вчера в 22:02
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Происшествия

В Подмосковье школьница изнасиловала двоих семиклассниц

Комсомольская правда вчера в 10:59
Происшествия

Двух пьяных дебоширов задержали в аэропорту Новосибирска

Полицейские в новосибирском аэропорту Толмачево сняли с рейса в Таиланд двух пьяных пассажиров.
Вести ФМ 01:30
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru вчера в 06:56
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости вчера в 05:38
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
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