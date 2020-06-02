Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов

Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома. Соответствующую дорожную карту по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
РБК04:03

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Правительство предложило отказаться от мусоропроводов в новых домах

Lenta.ru12:26

Мусоропроводы хотят полностью убрать из российских домов

News.ru07:58

Правительство РФ утвердило дорожную карту введения раздельного сбора отходов

ТАСС03:11

В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов

Газета.Ru05:39

«Зеленый» подкаст РБК Тренды: как превратить бытовые отходы в ресурсы

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Застройщики: современные дома обычно строятся без мусоропроводов

РИА Новости08:09

В жилых домах исчезнут мусоропроводы

Российская газета03:08
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
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Армия и оружие

СБУ заявила о задержании пытавшего украинцев сторонника ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании сторонника самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который обвиняется в пытках украинских военных и гражданского населения в Горловке в 2014 году.
Lenta.ru 09:40
Общество

В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды

В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды.
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Политика

Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москву

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе состоявшего сегодня телефонного разговора пригласил своего коллегу из США Марка Эспера на парад Победы в Москве 24 июня.
ТАСС 11:38
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Наука

В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы

Робота, способного бережно обращаться с хрупкими и мягкими вещами, создали в Массачусетском технологическом институте (MIT), сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:42
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
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Общество

Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью

Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
Ведомости 12:54
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Шоу-бизнес

Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
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Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Российская газета 04:50
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.
ТАСС 10:28
Общество

Американский бунт - беспощадный, но не бессмысленный

Поводом для бунтов в США стало убийство полицейским чернокожего мужчины, однако причиной массовых выступлений стало экономическое бесправие афроамериканского населения, которое еще больше ухудшилось из-за пандемии.
Finam.Ru вчера в 14:00
Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Общество

Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:43
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Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия 08:24
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Здоровье

Западные СМИ не нашли оснований обвинять Россию в занижении смертности

Американский журнал Forbes пишет, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет, а одна из причин «подозрительно» низких цифр заключается в том, что статистика летальности ведется в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Взгляд.ру 10:54
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
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Общество

Минпросвещения планирует провести школьный выпускной в очном формате

РЕН ТВ вчера в 07:29
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Происшествия

Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Интерфакс 14:12
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Экономика

СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 04:17
Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
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Армия и оружие

Avia.pro: боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Во время испытательного применения 27 мая «Пересвет» легко и, практически, мгновенно уничтожил израильский БПЛА в юго-западной части Сирии.
Недвижимость.RU 08:16
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Авто

Renault назвал цены и комплектации нового Kaptur

Российские дилеры Renault начали прием заказов на все комплектации обновленного Renault Kaptur.
Автоновости дня вчера в 10:43
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Общество

В Калужской области в среду откроются салоны красоты и парикмахерские

Калужская область со среды переходит на первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19 - жителям разрешат прогулки и занятия спортом на улице, откроются парикмахерские и непродовольственные магазины, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в социальных сетях.
РИА Новости 14:15
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Политика

Пушков заявил о внутреннем расколе США

Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Единоборства

Кормье: верю, что Джонс действительно отказался от пояса чемпиона

Чемпионат 13:25
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
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Гидрометцентр рассказал о погоде в июне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru 31 мая в 19:31
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