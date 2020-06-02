Здоровье В Башкирии назвали клиники, для которых обязателен тест на COVID-19 Республиканских больниц, при оформлении на госпитализацию в которые нужно в обязательном порядке предъявить отрицательный тест на коронавирус, всего четыре, сообщила на брифинге замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

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Политика МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате» Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 5

Общество Мишустин представил план по восстановлению экономики Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного. 2

Происшествия Мэра из ХМАО поймали на браконьерстве Глава поселка Кедровый (Ханты-Мансийский район) Иван Воронов был пойман на браконьерстве во время рыбалки. 2

Общество Роспотребнадзор уточнил рекомендации для ресторанов и кафе Роспотребнадзор обновил рекомендации (.pdf) по организации работы предприятий общественного питания в условиях смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19. 416

Общество В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости. 94

Политика СМИ опубликовали бюллетень для голосования по Конституции На странице RIA Kremlin Pool в Twitter опубликован образец бюллетеня для голосования по Конституции. 197

Общество В России начнут выдавать новые автомобильные номера МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. 433

Происшествия На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. 1,2K

Политика В Крыму предложили подать иск на Украину из-за водной блокады Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил подготовить иск в международные инстанции к Украине, перекрывшей подачу пресной воды в Крым. 313

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Происшествия Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию. 66

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