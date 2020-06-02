Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство предлагает строить дома без мусоропроводов

«Дорожная карта» предполагает отказ от мусоропроводов при проектировании новых домов. «Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко (цитата по ТАСС).
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Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов

Коммерсантъ06:04

В жилых домах исчезнут мусоропроводы

Российская газета03:08

Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

РБК04:03

Правительство РФ утвердило дорожную карту введения раздельного сбора отходов

ТАСС03:11

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Lenta.ru04:41

Идею сделать мусоропроводы необязательными изучат в кабмине РФ

РИА Новости03:01

Печи для отходов и монополия Ростеха: новый поворот в мусорной реформе

News.ruвчера в 07:23
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Финансы

Доллар опустился ниже 69 рублей

Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Авто

В Украине спасли «Яву», более 20 лет простоявшую в гараже

CarsWeek.ru вчера в 10:20
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Общество

Стало известно, когда откроются российские кинотеатры и театры

Российские кинотеатры смогут заработать уже в середине июля после снятия санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко на брифинге в правительстве.
Газета.Ru 06:02
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Здоровье

В интернате Волгоградской области выявили 200 заболевших коронавирусом

Из 463 сотрудников и постояльцев Урюпинского психоневрологического интерната в Волгоградской области положительные результаты на коронавирус тесты показали у двухсот человек.
КП - Волгоград 04:59
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Экономика

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги.
Российская газета вчера в 23:00
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Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru вчера в 04:20
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета 31 мая в 13:48
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
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Авто

Lexus показал тизер нового Lexus IS

Публичная премьера седана состоится на следующей неделе. Американский офис Lexus представил тизер нового IS и обозначил дату дебюта.
SpeedMe вчера в 10:30
Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ вчера в 19:58
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Происшествия

В Мурманской области рухнул мост

Железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной Россией обрушился сегодня, 1 июня сообщает ГУ МЧС региона.
ИА Красная Весна вчера в 12:32
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Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Политика

Пушков заявил о внутреннем расколе США

По словам государственного деятеля, Соединенные штаты вошли в период «сумятицы».
Версия.Инфо 04:33
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Политика

В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы

URA.Ru 31 мая в 08:21
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Политика

Песков оценил влияние коронавируса на голосование по Конституции

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России не окажет существенного влияние на явку при голосовании по поправкам в Конституцию.
REGNUM 05:33
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 05:35
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Общество

Шойгу объявил дату открытия главного храма Минобороны

По словам Шойгу, в День памяти и скорби состоится открытие в подмосковном парке "Патриот" главного храма ВС России и музейного комплекса "Дорога памяти".
Газета.Ru 05:58
Происшествия

В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки

Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:32
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Космос

Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Происшествия

В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры.
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Шоу-бизнес

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Политика

Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) и попросил наказать власти США за бесчинства и противоправные действия.
Газета.Ru вчера в 20:57
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Общество

За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах

За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах.
Российская газета вчера в 03:35
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
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