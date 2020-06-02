Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.

с чего всё началось

Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома. Соответствующую дорожную карту по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает РИА "Новости".

В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов

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