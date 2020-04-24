Энергетика
АБНРоссийские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть
Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Согласно условиям сделки, с 1 мая нефтедобыча в России должна быть уменьшена на 23%.
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с чего всё началось
Четыре источника в российской нефтяной промышленности сообщили Reuters, что сейчас рассматриваются все варианты, от заморозки скважин, до полного отказа от них и даже сжигания нефти.Телеканал 360°вчера в 21:46
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Новости за ночь: СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть
Национальная служба новостей00:34
Российские компании могут сжигать нефть, чтобы не тормозить производство — Reuters
Телеканал 360°вчера в 21:46
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Комментарии
Общество
Минобрнауки назвал срок окончания учебного года в вузах
После окончания образовательных программ в вузах начнутся каникулы, практика и т.п. Сдвигать сроки завершения учебного года не планируется.
REGNUM 12:53
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Шоу-бизнес
Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе
Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Экономика
Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера
Падение ВВП по итогам 2020 года составит 6,3 процента и будет сильнее, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Lenta.ru 13:22
Политика
Посол США уточнил ситуацию с российскими школьниками
23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова посетовала на то, что до сих пор неизвестна судьба 34 российских школьников, уехавших на учебу в США.
Вести.Ru 11:55
Наука
Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний
Отказ человеком от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:06
Политика
Голикова попросила россиян чуть-чуть потерпеть
«Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой.
Известия 12:59
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
Армия и оружие
Россия начала экспорт амфибийной боевой машины «Бумеранг»
Одна из компаний госкорпорации "Ростех", Рособоронэкспорт, начала продажи новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Комсомольская правда вчера в 05:02
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес
Сергей Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, прокомментировал призыв Центробанка ограничить публичную активность господина Глазьева.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, следует из данных университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 11:00
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Общество
Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции
Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
Политика
Грузия может отозвать посла на Украине в случае назначения Саакашвили
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины.
Газета.Ru 12:13
Происшествия
В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек
В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Наука
На острове Врангеля белых медведей считают квадрокоптеры
Вечерний Мурманск 11:46
Энергетика
Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию.
Lenta.ru 13:26
Общество
Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе
Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Общество
В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
Происшествия
В Волгоградской области умерли еще двое пациентов с коронавирусом
По состоянию на 24 апреля в регионе зафиксирован 21 новый случай заболевания коронавирусом.
МТВ онлайн 04:43
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало
Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
Баскетбол
Президент баскетбольного ЦСКА Ватутин призвал вернуть пиво на арены
В октябре правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РБК 11:04