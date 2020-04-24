с чего всё началось

Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Согласно условиям сделки, с 1 мая нефтедобыча в России должна быть уменьшена на 23%.

Общество Минобрнауки назвал срок окончания учебного года в вузах После окончания образовательных программ в вузах начнутся каникулы, практика и т.п. Сдвигать сроки завершения учебного года не планируется.

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 2,7K

Экономика Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера Падение ВВП по итогам 2020 года составит 6,3 процента и будет сильнее, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Политика Посол США уточнил ситуацию с российскими школьниками 23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова посетовала на то, что до сих пор неизвестна судьба 34 российских школьников, уехавших на учебу в США. 1

Политика Голикова попросила россиян чуть-чуть потерпеть «Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой. 11

Общество Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая. 76

Экономика Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес Сергей Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, прокомментировал призыв Центробанка ограничить публичную активность господина Глазьева. 3,7K

Общество В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, следует из данных университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников. 2

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 145

Общество Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. 103

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1K

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 981

Общество Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 154