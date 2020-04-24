Энергетика

Deita.ruDeita.ruВ России могут начать сжигать лишнюю нефть

Необходимость выполнения новой сделки ОПЕК+ может побудить российские нефтедобывающие компании избавляться от лишней нефти путём её сжигания, сообщает DEITA.
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с чего всё началось
Четыре источника в российской нефтяной промышленности сообщили Reuters
, что сейчас рассматриваются все варианты, от заморозки скважин, до полного отказа от них и даже сжигания нефти.
Телеканал 360°вчера в 21:46

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Российские компании могут сжигать нефть, чтобы не тормозить производство — Reuters

Телеканал 360°вчера в 21:46

Российские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть

АБН00:14

В России могут начать сжигать лишнюю нефть

Deita.ruвчера в 23:15

Новости за ночь: СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть

Национальная служба новостей00:34

СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть

Росбалтвчера в 17:51

СМИ узнали о планах российских компаний сжигать нефть

Говорит Москвавчера в 16:55

Стало известно о том, что в России могут начать сжигать нефть

UsedCars.ruвчера в 16:54
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Политика

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Газета.Ru 11:52
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RT на русском 12:08
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Общество

Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам.
РИА Новости 11:20
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,7K
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Политика

Грузия может отозвать посла на Украине в случае назначения Саакашвили

Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины.
Газета.Ru 12:13
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Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Энергетика

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 10:53
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Общество

В Совфеде допустили продление самоизоляции на май

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допускает, что режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на май, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:02
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Финансы

Россияне начали забирать валюту из банков

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru 04:21
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Шоу-бизнес

Татьяну Буланову выписали из больницы

Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
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Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Экономика

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции.
Газета.Ru 08:53
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Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
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Общество

Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
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Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
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