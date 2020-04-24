с чего всё началось

Необходимость выполнения новой сделки ОПЕК+ может побудить российские нефтедобывающие компании избавляться от лишней нефти путём её сжигания, сообщает DEITA.

В России могут начать сжигать лишнюю нефть

Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. 669

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,2K

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1K

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 288

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 256

Общество Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам. 15

Экономика Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». 98

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 964

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 260

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 413

Общество В Совфеде допустили продление самоизоляции на май Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допускает, что режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на май, передает РИА "Новости". 92

Финансы Россияне начали забирать валюту из банков Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте. 19

Шоу-бизнес Татьяну Буланову выписали из больницы Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы. 4

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 144

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 65