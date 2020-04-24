Энергетика
Deita.ruВ России могут начать сжигать лишнюю нефть
Необходимость выполнения новой сделки ОПЕК+ может побудить российские нефтедобывающие компании избавляться от лишней нефти путём её сжигания, сообщает DEITA.
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с чего всё началось
Четыре источника в российской нефтяной промышленности сообщили Reuters, что сейчас рассматриваются все варианты, от заморозки скважин, до полного отказа от них и даже сжигания нефти.Телеканал 360°23 апреля в 21:46
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Новости за ночь: СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть
Национальная служба новостейвчера в 00:34
Российские компании могут сжигать нефть, чтобы не тормозить производство — Reuters
Телеканал 360°23 апреля в 21:46
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Комментарии
Общество
Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru вчера в 07:54
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии
На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Как пишет РБК, Анна Попова считает, что прошедших двух недель режима самоизоляции мало, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата».
BFM.ru вчера в 18:31
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Наука
Названы лучшие ткани для самодельных масок
Самым эффективным сочетанием оказались шелк и плотная хлопчатобумажная ткань. Маска из таких материалов задерживала 99% частиц аэрозолей.
АБН вчера в 11:11
Армия и оружие
Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии
Российские основные боевые танки Т-90 продолжают демонстрировать в Сирии высокие характеристики надежности.
Российская газета 22 апреля в 08:42
Авто
В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире
Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Здоровье
При каких условиях в Челябинской области продлят режим самоизоляции
Не исключаю вариант, при котором в отдельных муниципалитетах, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка, режим будет жестче, чем в целом по региону, — сказал Алексей Текслер.
Вечерний Челябинск вчера в 05:43
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform вчера в 09:24
Происшествия
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус
В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Общество
Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян.
Lenta.ru вчера в 15:47
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Космос
В РАН рассказали о предстоящем запуске «Ноева ковчега»
Живые организмы, которые Россия запустит в космос на месяц в 2023 году на биологическом спутнике "Бион-М", получат дозу радиации, аналогичную трехлетнему полету космонавтов на борту Международной космической станции, сообщил РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости вчера в 20:24
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
Технологии
Обновление Windows удалило файлы пользователей
«Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину», — поделился опытом один из пользователей Windows 10.
Evo-rus.com вчера в 07:51
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:27
Общество
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 15:31
Политика
Владимира Соловьева просят исключить из общественного совета при МВД за угрозы в адрес Василия Уткина
Министерство внутренних дел попросили обратить внимание на публичные угрозы со стороны телерадиоведущего Владимира Соловьева в адрес журналиста Василия Уткина.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
Общество
Астраханский губернатор рассказал о сроках завершения изоляции граждан
Накануне в местных СМИ прозвучало заявление представителя регионального Минздрава о сроках продления ограничительных мер в регионе.
Канал 7+ вчера в 13:11
Происшествия
В Хакасии выявили крупный очаг заражения коронавирусом
Абакан, 25 апреля 2020, 07:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы.
REGNUM 00:09
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
Ведомости вчера в 05:12
Происшествия
Житель Якутска арестован по подозрению в изнасилованиях детей
В Якутске раскрыта серия преступлений против половой неприкосновенности детей, совершённых в начале 2000-х годов, благодаря совместной работе следователей СУ СК РФ по РС (Я) и оперативников Управления угрозыска МВД по РС (Я).
SakhaNews вчера в 23:57