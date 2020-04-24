Энергетика

Deita.ruDeita.ruВ России могут начать сжигать лишнюю нефть

Необходимость выполнения новой сделки ОПЕК+ может побудить российские нефтедобывающие компании избавляться от лишней нефти путём её сжигания, сообщает DEITA.
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с чего всё началось
Четыре источника в российской нефтяной промышленности сообщили Reuters
, что сейчас рассматриваются все варианты, от заморозки скважин, до полного отказа от них и даже сжигания нефти.
Телеканал 360°23 апреля в 21:46

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Новости за ночь: СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть

Национальная служба новостейвчера в 00:34

Российские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть

АБНвчера в 00:14

Стало известно о том, что в России могут начать сжигать нефть

UsedCars.ru23 апреля в 16:54

Российские компании могут сжигать нефть, чтобы не тормозить производство — Reuters

Телеканал 360°23 апреля в 21:46

СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть

Росбалт23 апреля в 17:51

СМИ узнали о планах российских компаний сжигать нефть

Говорит Москва23 апреля в 16:55

В России могут начать сжигать лишнюю нефть

Deita.ru23 апреля в 23:15
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Комментарии

Общество

Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru вчера в 07:54
105
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
38
Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
121
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
16
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Как пишет РБК, Анна Попова считает, что прошедших двух недель режима самоизоляции мало, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата».
BFM.ru вчера в 18:31
3,2K
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
57
Наука

Названы лучшие ткани для самодельных масок

Самым эффективным сочетанием оказались шелк и плотная хлопчатобумажная ткань. Маска из таких материалов задерживала 99% частиц аэрозолей.
АБН вчера в 11:11
Армия и оружие

Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии

Российские основные боевые танки Т-90 продолжают демонстрировать в Сирии высокие характеристики надежности.
Российская газета 22 апреля в 08:42
Авто

В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире

Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
48
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
218
Здоровье

При каких условиях в Челябинской области продлят режим самоизоляции

Не исключаю вариант, при котором в отдельных муниципалитетах, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка, режим будет жестче, чем в целом по региону, — сказал Алексей Текслер.
Вечерний Челябинск вчера в 05:43
17
Культура

Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей

Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform вчера в 09:24
5
Происшествия

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ вчера в 23:02
14
Общество

Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян.
Lenta.ru вчера в 15:47
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,7K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,1K
Космос

В РАН рассказали о предстоящем запуске «Ноева ковчега»

Живые организмы, которые Россия запустит в космос на месяц в 2023 году на биологическом спутнике "Бион-М", получат дозу радиации, аналогичную трехлетнему полету космонавтов на борту Международной космической станции, сообщил РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости вчера в 20:24
Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
66
Технологии

Обновление Windows удалило файлы пользователей

«Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину», — поделился опытом один из пользователей Windows 10.
Evo-rus.com вчера в 07:51
42
Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:27
302
Общество

Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 15:31
4
Политика

Владимира Соловьева просят исключить из общественного совета при МВД за угрозы в адрес Василия Уткина

Министерство внутренних дел попросили обратить внимание на публичные угрозы со стороны телерадиоведущего Владимира Соловьева в адрес журналиста Василия Уткина.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
1,4K
Общество

В Калининградской области введут новый режим самоизоляции

В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
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Общество

Астраханский губернатор рассказал о сроках завершения изоляции граждан

Накануне в местных СМИ прозвучало заявление представителя регионального Минздрава о сроках продления ограничительных мер в регионе.
Канал 7+ вчера в 13:11
38
Происшествия

В Хакасии выявили крупный очаг заражения коронавирусом

Абакан, 25 апреля 2020, 07:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы.
REGNUM 00:09
43
Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
26
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости вчера в 05:12
475
Происшествия

Житель Якутска арестован по подозрению в изнасилованиях детей

В Якутске раскрыта серия преступлений против половой неприкосновенности детей, совершённых в начале 2000-х годов, благодаря совместной работе следователей СУ СК РФ по РС (Я) и оперативников Управления угрозыска МВД по РС (Я).
SakhaNews вчера в 23:57
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