с чего всё началось

Необходимость выполнения новой сделки ОПЕК+ может побудить российские нефтедобывающие компании избавляться от лишней нефти путём её сжигания, сообщает DEITA.

В России могут начать сжигать лишнюю нефть

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