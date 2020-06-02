Массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года. Об этом заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

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