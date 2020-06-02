Коронавирус

ТАССТАССМассовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

Массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года. Об этом заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.
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Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться осенью

RT на русском09:43

Вице-премьер обозначил сроки начала вакцинации от коронавируса

РБК08:40

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Российская газета06:35

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

РИА Новости08:14

Чернышенко: массовую вакцинацию от коронавируса можно будет начать осенью

Газета.Ru06:03

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

ТАСС06:02

Вице-премьер Чернышенко допустил запуск массовой вакцинации от коронавируса осенью

Интерфакс06:01
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В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
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В сети появился ролик в поддержку поправок в Конституцию, где пытаются запугать усыновлением ребенка гей-парой

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Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

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Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений

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Пассажир из Калининграда напал на полицейского в Москве

Пассажиру рейса Калининград – Москва предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия к представителю власти*.
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Яблонец - Слован: прогноз Дмитрия Федорова 2 июня 2020

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Общество

В Саратове со дна Волги поднимают затонувший более 40 лет назад буксир

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Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

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Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

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Как сообщают ученые, пребывающее в средней кишке тараканов молоко по калорийности в 4 раза превосходит молоко коровы.
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В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
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Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
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Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе

«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов России, вызванные действиями его президента Владимира Драчёва», — говорится в заявлении.
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