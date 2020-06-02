Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Политика США расширили санкционные списки по Венесуэле Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США OFAC внесло в санкционные списки по Венесуэле четыре судна и четыре компании. 2

Общество Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 69

Футбол «Зенит» начал тренироваться по группам Футболисты «Зенита» собрались на клубной базе 2 июня и приступили к подготовке к возобновлению сезона.

Политика В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7 США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. 236

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 699

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+. 3

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 1K

Гаджеты Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май. 3

Политика В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Общество В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. 11

Происшествия В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 33

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,2K

Общество В Калужской области в среду откроются салоны красоты и парикмахерские Калужская область со среды переходит на первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19 - жителям разрешат прогулки и занятия спортом на улице, откроются парикмахерские и непродовольственные магазины, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в социальных сетях. 1

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в июне Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне. 688

Политика Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы. 2