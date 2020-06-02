Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

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