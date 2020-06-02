Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

РИА Новости08:14

Массово прививать россиян от коронавируса могут начать уже осенью

Коммерсантъ06:50

Чернышенко: массовую вакцинацию от коронавируса можно будет начать осенью

Газета.Ru06:03

В России массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью

RT на русском06:14

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Российская газета06:35

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

ТАСС06:02

Вице-премьер Чернышенко допустил запуск массовой вакцинации от коронавируса осенью

Интерфакс06:01
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Кремль оценил угрозу коронавируса для голосования по Конституции

В Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация в России не скажется на явке при голосовании по поправкам в Конституцию.
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Общество

В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса.
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Энергетика

Мировые цены на нефть продолжили рост

Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+.
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Политика

Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России

Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:52
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Общество

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
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Происшествия

Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой

На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
Вести.Ru 07:53
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Происшествия

На живодеров из Приволжска могут завести уголовное дело

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка

В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
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Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
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Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре

Команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года.
News.ru 07:48
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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

RT на русском вчера в 18:21
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Политика

Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
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Происшествия

В Петербурге ученик колледжа подозревается в убийстве матери

В Петербурге ученик колледжа задержан по подозрению в убийстве матери.
Газета.Ru 04:55
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Кино

Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ

Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
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Дробыш рассказал про любовников олигархов в шоу-бизнесе

Газета.Ru 07:25
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Происшествия

На главу районного «Водоканала» в Ленобласти завели уголовное дело

Отделом по расследованию особо важных дел регионального СК в отношении директора "Водоканала Кировского района" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий" (пункт "в", часть 3, статья 286 Уголовного кодекса РФ).
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
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Игры

Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет

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Экономика

Прибыль ВТБ рухнула в четыре раза

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Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
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Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
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Карпов и Каблуков стали хоккеистами «Металлурга»

Матч ТВ 07:43
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