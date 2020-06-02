Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Общество В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости. 112

Политика США расширили санкционные списки в отношении Венесуэлы Министерство финансов расширило санкционные списки в отношении Венесуэлы.

Общество Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». 340

Происшествия Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили дополнительное обвинение в покушении на убийство. 768

Политика В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости. 1,4K

Общество Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники. 23

Экономика Свердловский губернатор рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей Екатеринбург, 2 июня 2020, 17:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки, которые планируется оказать предпринимателям.

Экономика План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК. 3K

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 526

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Общество В Свердловской области ожидаются заморозки По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °. 6

Армия и оружие Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. 471

Футбол РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.

Общество Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы. 13

Происшествия Арестован бывший зампредседателя Фонда социального страхования Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация господином Ковалевским прав на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.

Происшествия СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике. 201