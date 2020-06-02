Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться осенью

RT на русском09:43

Вице-премьер обозначил сроки начала вакцинации от коронавируса

РБК08:40

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

ТАСС06:02

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Российская газета06:35

Чернышенко: массовую вакцинацию от коронавируса можно будет начать осенью

Газета.Ru06:03

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

РИА Новости08:14

Вице-премьер Чернышенко допустил запуск массовой вакцинации от коронавируса осенью

Интерфакс06:01
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM вчера в 13:03
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Политика

США расширили санкционные списки в отношении Венесуэлы

Министерство финансов расширило санкционные списки в отношении Венесуэлы.
Газета.Ru 10:36
Происшествия

Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках

Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
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Происшествия

Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение

Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили дополнительное обвинение в покушении на убийство.
Коммерсантъ вчера в 12:38
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
1,4K
Общество

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
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Экономика

Свердловский губернатор рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей

Екатеринбург, 2 июня 2020, 17:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки, которые планируется оказать предпринимателям.
REGNUM 10:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
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Культура

Филипп Киркоров высмеял шоу Елены Малышевой и спел песню про простату

Discover24 06:40
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Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления

Телеведущий Александр Мясников объяснил россиянам, что делать при резких скачках давления.
ФАН 10:21
21
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
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Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
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Общество

В Свердловской области ожидаются заморозки

По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Уральский меридиан 06:07
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Политика

Артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции для RT

Телеканал RT опубликовал видео, в котором российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции России.
Реальное время 04:58
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Армия и оружие

Российские военные получили первую партию модернизированных гаубиц

Первая партия модернизированных самоходных артиллерийский установок "Мста-С" передана Вооруженным силам России.
Вести.Ru 11:04
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Общество

Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы

Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы.
Утро.ru 07:16
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Происшествия

Арестован бывший зампредседателя Фонда социального страхования

Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация господином Ковалевским прав на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.
Коммерсантъ 07:40
Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
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Футбол

Лигу чемпионов и Лигу Европы планируют доиграть в Лиссабоне

Наиболее вероятный формат проведения турниров - финал восьми, сообщает Mundo Deportivo.
Pravda.Ru 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
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