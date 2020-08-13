Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

В России могут начать выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Москва, 13 августа 2020, 10:12 — REGNUM В России банки рассматривают возможность по внедрению услуги выдачи кредита в банкоматах по биометрии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей банков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Займообслуживание: кредиты начнут выдавать в банкомате по биометрии

Выдавать кредиты через АТМ в перспективе могут также МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ», рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. Функционал упростит процесс оформления займа для граждан, а банкам он позволит расширить клиентскую базу, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Банкоматы научатся выдавать кредиты по биометрии

Комсомольская правда01:42
ТК Звезда

В России планируют использовать биометрию для выдачи кредитов через банкоматы

ТК Звезда19:07
URA.Ru

Россияне смогут получать кредиты через банкоматы

URA.Ru20:05
Телеканал 360°

Сдавшие биометрию россияне смогут оформить кредит прямо в банкомате

Телеканал 360°19:29
News.ru

Банки будут выдавать кредиты через банкоматы

News.ru20:49
ТАСС

«Известия»: российские банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы по биометрии

ТАСС18:49
Известия

В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Известия18:30

Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11
3DNews02:26

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью
РИА Новости02:57
27

Пригожин осудил Спивакова за отказ от ордена, врученного Лукашенко

Ранее Владимир Спиваков опубликовал открытое письмо Александру Лукашенко, в котором отказался от наград, врученных ему президентом Белоруссии, а также раскритиковал действия власти в стране.
Телеканал 360°23:43
2K

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
95

Снимки со спутника показали повреждения ядерного объекта в КНДР

Спутниковые снимки показали, что недавнее наводнение из-за ливней в Северной Корее могло повредить насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене, сообщается на американском ресурсе 38 North, который мониторит обстановку в КНДР.
Аргументы и Факты03:30

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
4,3K