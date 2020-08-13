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В России могут начать выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Москва, 13 августа 2020, 10:12 — REGNUM В России банки рассматривают возможность по внедрению услуги выдачи кредита в банкоматах по биометрии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей банков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Займообслуживание: кредиты начнут выдавать в банкомате по биометрии

Выдавать кредиты через АТМ в перспективе могут также МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ», рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. Функционал упростит процесс оформления займа для граждан, а банкам он позволит расширить клиентскую базу, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне смогут получать кредиты через банкоматы

URA.Ru20:05
REGNUM

В России могут начать выдавать кредиты через банкомат по биометрии

REGNUM03:12
Комсомольская правда

Банкоматы научатся выдавать кредиты по биометрии

Комсомольская правда01:42
Lenta.ru

Россияне смогут получить кредиты при помощи лица

Lenta.ru03:26
Телеканал 360°

Сдавшие биометрию россияне смогут оформить кредит прямо в банкомате

Телеканал 360°19:29
ТАСС

«Известия»: российские банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы по биометрии

ТАСС18:49
Известия

В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Известия18:30

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

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Газета.Ru03:24
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Коммерсантъ01:52
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