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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В России могут начать выдавать кредиты через банкоматы по биометрии

Российские банки рассматривают возможность оформления кредитов и депозитов через банкоматы с помощью технологии распознавания лица, пишут «Известия», ссылаясь на ряд кредитных организаций. Отмечается, что для россиян это упростит оформление ссуды, а банкам позволит расширить клиентскую базу.В источнике
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Аргументы и Факты

В России могут начать выдавать кредиты через банкоматы по биометрии

Аргументы и Факты20:59
ТАСС

«Известия»: российские банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы по биометрии

ТАСС18:49
URA.Ru

Россияне смогут получать кредиты через банкоматы

URA.Ru20:05
Телеканал 360°

Сдавшие биометрию россияне смогут оформить кредит прямо в банкомате

Телеканал 360°19:29
ТК Звезда

В России планируют использовать биометрию для выдачи кредитов через банкоматы

ТК Звезда19:07
News.ru

Банки будут выдавать кредиты через банкоматы

News.ru20:49
Известия

В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Известия18:30

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45

Танкисты показали мастерство подводного вождения в Подмосковье

"При прохождении водной преграды экипажи танков Т-80 и боевых машин пехоты БПМ-2 экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае нештатной ситуации, которые позволяют человеку провести под водой около 1 часа", - отмечается в сообщении.
РЕН ТВ22:04

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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ФАС признала Apple нарушителем на рынке распространения приложений

В ведомстве установили, что Apple, будучи владельцем 100% долей на рынке распространения мобильных приложений на iOS, с октября 2018 года ограничивала инструменты и возможности для сторонних разработчиков приложений родительского контроля, из-за чего большая часть их функционала была утрачена.
Газета Кемерова10 августа в 12:24
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