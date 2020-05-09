Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами. К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться.

с чего всё началось

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами.

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