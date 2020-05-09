Экономика
КоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами.
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с чего всё началось
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами. К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться.Коммерсантъвчера в 15:02
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Российские парикмахеры просят оказать им поддержку в условиях пандемии COVID-19
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