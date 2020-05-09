Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПарикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами.
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с чего всё началось

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами. К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться.
Коммерсантъвчера в 15:02

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Владельцы салонов красоты оказались на грани банкротства и просят помощи

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Российские парикмахеры не смогли получить помощь и их ждет банкротство

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Подстрижемся не скоро: представители индустрии красоты пожаловались на угрозу банкротства

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Общество

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
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Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings 11:18
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Общество

Эксперты рассказали о восстановлении российской музыкальной индустрии

Ранее сообщалось, что в связи с прекращением концертной деятельности из-за угрозы распространения коронавируса убытки музыкальной индустрии в России могут составить до 20 миллиардов рублей.
РИА Новости 20:20
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Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II

Согласно источникам французского издания ActuGaming, Blizzard Entertainment готовит несколько новых проектов, одним из которых является обновлённая версия Diablo II.
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
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Политика

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости 19:28
Общество

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

Московский Комсомолец 05:43
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Армия и оружие

Около 12 тыс. лейтенантов из 36 вузов Минобороны вступят в ряды ВС РФ

Как сообщили в Минобороны РФ, около 12 тыс. молодых лейтенантов пополнят ряды российских вооруженных сил.
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Футбол

Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком

Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что полузащитнику Донни ван де Беку будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год.
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Противостояние с невидимым врагом: Петербург продолжает борьбу с COVID-19

Параллельно в помощь малому и среднему бизнесу губернатор разработали еще один пакет мер.
Телеканал Санкт-Петербург 14:33
Общество

Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы

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Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в картине «Пираты Карибского моря». Скорее всего на главную роль возьмут девушку.
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Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
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Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах

Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru 16:47
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Политика

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

Продукты, которые должны попасть на стол президента РФ, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или же в присутствии санитарного врача, рассказал в интервью РИА Новости бывший гендиректор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
РИА Новости 20:17
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

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El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)

На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
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Происшествия

В Бурятии за сутки 22 человека заразились коронавирусом

Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии до 570, за сутки выявили 22 заболевших, сообщается на сайте правительства республики.
РИА Новости 00:12
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Футбол

Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Франции

Хавбек сборной России «Монако» претендует на звание лучшего плеймейкера/второго форварда.
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Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
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В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе

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Продажи автомобилей в РФ обвалились на 64%

Удалось выяснить, что в сегменте легковых машин продажи снизились до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года.
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Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
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Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн

Общее число погибших от COVID-19 достигло 277 860. Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией в США – более 1,3 млн человек.
Ведомости 17:04
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Защитник ЦСКА Романов согласовал контракт с «Монреалем»

Защитник ЦСКА Александр Романов согласовал условия контракта с «Монреаль Канадиенс».
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Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса

В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU 02:53
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