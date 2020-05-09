Такой прогноз прозвучал сегодня во время онлайн-совещания участников рынка с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

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Как прогнозируют эксперты, если бьюти-сфера не получит поддержку, могут обанкротиться до 60% предпринимателей в отрасли.

В России могут обанкротиться 60% салонов красоты и парикмахерских

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