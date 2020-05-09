Экономика
АБНВ России могут обанкротиться 60% салонов красоты и парикмахерских
Как прогнозируют эксперты, если бьюти-сфера не получит поддержку, могут обанкротиться до 60% предпринимателей в отрасли.
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с чего всё началось
Такой прогноз прозвучал сегодня во время онлайн-совещания участников рынка с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.Коммерсантъ08 мая в 15:02
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Российские парикмахеры просят оказать им поддержку в условиях пандемии COVID-19
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Подстрижемся не скоро: представители индустрии красоты пожаловались на угрозу банкротства
Суть событийвчера в 04:13
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Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ведомости вчера в 15:17
Гаджеты
Представлен корпус MSI Creator 400M для рабочих станции
Компания MSI пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Creator 400M, которая отлично подойдет для создания тихой рабочей станции.
Megaobzor.com вчера в 09:29
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости вчера в 00:02
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 04:28
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Общество
ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, распространяется ли коронавирус в воде
Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной.
Российская газета 01:30
Музыка
Умер «отец рок-н-ролла» музыкант Литл Ричард
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Общество
В России выявили 11 012 новых случаев заболевания коронавирусом
В России за последние сутки подтверждено 11 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны.
RT на русском 03:43
Общество
Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 02:03
Общество
Более 320 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
В больнице в поселке Коммунарка на лечении находятся более 320 пациентов. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко.
Вечерняя Москва 02:51
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru вчера в 03:33
Общество
В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие.
ТАСС вчера в 23:01
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Единоборства
Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249
В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru 01:10
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Общество
Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
В Татарстане выявлено 85 новых случаев коронавируса
По данным на 10 мая, в Татарстане выявлено 85 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 11 из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 04:04
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь - только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
РИА Новости 03:10
Здоровье
Роспотребнадзор назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса
Федеральный Роспотребнадзор составил методические рекомендации для регионов России по определению показателей для поэтапного снятия ограничений, действующих сейчас на территории всей страны в связи с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 02:37
Общество
Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»
Владимир Путин обратился к участникам всероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в онлайн-режиме, и пообещал, что ее участники еще пройдут по Красной площади.
РБК вчера в 08:15
Общество
Во Владивостоке усилят проверки автотранспорта на дорогах
Решение о проверках принял губернатор Олег Кожемяко в связи с большим количеством машин на дорогах Владивостока.
Газета.Ru 01:38
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Здоровье
В Петербурге 5 центров КТ проводят бесплатную проверку на коронавирус
В Петербурге 5 центров рентгеновской компьютерной томографии бесплатно проводят обследование горожан с подозрением на коронавирус.
NewInform 04:14
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 08 мая в 19:06
Общество
За сутки в России выявлено 11 012 новых инфицированных коронавирусом
Наиболее высокая заболеваемость отмечается в Москве, где выявлено свыше 109 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, Подмосковье – более 20 тысяч, Санкт-Петербурге – более 7 тысяч.
Деловое.ТВ 04:05