Экономика
АБНВ России могут обанкротиться 60% салонов красоты и парикмахерских
Как прогнозируют эксперты, если бьюти-сфера не получит поддержку, могут обанкротиться до 60% предпринимателей в отрасли.
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с чего всё началось
Такой прогноз прозвучал сегодня во время онлайн-совещания участников рынка с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.Коммерсантъ08 мая в 15:02
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Подстрижемся не скоро: представители индустрии красоты пожаловались на угрозу банкротства
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Великая Отечественная война останется в народной памяти россиян навсегда, считает президент России Владимир Путин.
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Газета.Ru 06:14
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
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Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
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Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в этом году
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Компания Bugatti показала четыре уникальных гиперкара Divo, каждый из которых подвергся доработке в соответствии с пожеланиями потенциальных заказчиков.
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Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
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В Крыму расследуют жалобы медиков на неполучение доплат
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в связи с жалобами керченских работников скорой помощи на невыплаты дополнительных средств за работу с больными коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
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Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
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Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro
На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.
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В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
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Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы
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