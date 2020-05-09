Экономика

АБНАБНВ России могут обанкротиться 60% салонов красоты и парикмахерских

Как прогнозируют эксперты, если бьюти-сфера не получит поддержку, могут обанкротиться до 60% предпринимателей в отрасли.
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с чего всё началось

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Такой прогноз прозвучал сегодня во время онлайн-совещания участников рынка с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
Коммерсантъ08 мая в 15:02

Подробнее о событии

Парикмахерским в России предрекли массовое банкротство

ФедералПрессвчера в 12:29

Российские парикмахеры не смогли получить помощь и их ждет банкротство

ИА Красная Веснавчера в 08:29

Подстрижемся не скоро: представители индустрии красоты пожаловались на угрозу банкротства

Суть событийвчера в 04:13

В России могут обанкротиться 60% салонов красоты и парикмахерских

АБНвчера в 07:34

Российские парикмахеры оказались на грани банкротства

Народные новостивчера в 06:12

Российские парикмахеры просят оказать им поддержку в условиях пандемии COVID-19

Экономика сегоднявчера в 05:56

Пандемия коронавируса угрожает салонам красоты массовым банкротством

iReactorвчера в 07:50
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Здоровье

В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса

Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 06:33
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Политика

Путин: Великая Отечественная война останется в памяти народа навсегда

Великая Отечественная война останется в народной памяти россиян навсегда, считает президент России Владимир Путин.
Политика Сегодня 06:57
Политика

Путин заверил в надежной защите России от любых посягательств извне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на данный момент абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне.
Интерфакс 07:08
Политика

В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
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Кино

В киновселенной Marvel появится новый герой

Marvel планирует расширить киновселенную за счет экранизаций комиксов про Корпус Новы.
NewInform 06:37
Здоровье

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
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Общество

Минздрав сообщил о снижении смертности в России на 3,8% в январе-марте

В январе число умерших снизилось на 4,9% (или 8 376 человек) по сравнению с январем 2019 года, в феврале - на 3,6% (5 317 человек) по сравнению с февралем 2019 года, а в марте отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 года - на 0,5% (827 человек).
Интерфакс 06:23
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Политика

Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
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Культура

Оркестр Мариинского театра сыграл Свиридова «на карантине»

Оркестранты петербургского Мариинского театра «сыгрались» в ходе самоизоляции, записав сюиту советского композитора Георгия Свиридова «Время, вперед!».
Росбалт 08 мая в 16:38
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
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Гаджеты

Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в этом году

3DNews вчера в 02:23
Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
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Авто

Рассекречены четыре эксклюзивных гиперкара Bugatti Divo

Компания Bugatti показала четыре уникальных гиперкара Divo, каждый из которых подвергся доработке в соответствии с пожеланиями потенциальных заказчиков.
Car.ru 07 мая в 14:06
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Общество

В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
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Общество

В Крыму расследуют жалобы медиков на неполучение доплат

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в связи с жалобами керченских работников скорой помощи на невыплаты дополнительных средств за работу с больными коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
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Здоровье

В Омской области на фоне жары возросло количество заболевших COVID-19

Диагноз коронавирус подтвердился за последние сутки у 34 жителей Омской области, сообщили журналистам в воскресенье в минздраве региона.
РИА Новости 06:38
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Общество

Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины

Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
1,8K
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
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Гаджеты

Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro

На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.
The GEEK 02:49
Происшествия

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
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Общество

Оперштаб Кубани проведет заседание по коронавирусу в прямом эфире

Начало трансляции – 12:30 местного времени. Ее можно будет посмотреть на официальном сайте администрации Краснодарского края.
Россия.Кубань 03:49
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Футбол

Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Происшествия

В Омской области убили ветерана войны

В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 02:56
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова сменила имидж и стала похожа на Анастасию Решетову

«Какая-то вы уже неинтересная и скучная», «Теперь ясно, почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то», «Сейчас начнется «копирует Решетову», «хочет вернуть Тимати», натурель явно лучше», — пишут в социальных сетях.
StarHit.ru 07:00
Общество

В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заболеть коронавирусом в купальный сезон.
РИА Новости 04:04
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы

Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
КМВ Новости вчера в 08:16
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Политика

Путин назвал картину, которая пробрала его до слез

Народные новости 07:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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